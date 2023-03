Anticipazioni Verissimo 18 marzo 2023, ospiti: ex coppia di Ued e amatissima attrice di Terra Amara

Verissimo sta per tornare con una nuova puntata anche oggi sabato 18 marzo. L’appuntamento come sempre è allo stesso orario con tanti ospiti e tanti racconti di storie dei personaggi. Ma chi riceverà nel suo salotto Silvia Toffanin? Ecco a voi tutte le anticipazioni sull’episodio..

Ospiti Verissimo 18 marzo 2923: in arrivo grandi personaggi dello spettacolo e non

Sabato Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio Teresa Langella e Andrea Dal Corso, la coppia nata all’interno del programma televisivo “Uomini e Donne”.

I due, dopo vari alti e bassi hanno trovato il proprio equilibrio, e dopo tre anni di convivenza hanno finalmente deciso di convolare a nozze. In studio racconteranno la loro storia d’amore, il loro futuro insieme e il momento magico che stanno vivendo.

Tra gli altri ospiti del sabato ci saranno l’attrice turca Melike Ipek Yalova, volto di “Terra Amara”. Chi segue la serie sa che da poco è diventata la moglie di Ylmaz. Proprio nella puntata di sabato scorso Silvia ha invitato l’altro protagonista. Infatti, tutti gli appassionati della serie sono davvero in trepida attesa per questa esclusiva. Inoltre non mancheranno nemmeno due amiche della Toffanin, Elenoire Casalegno e Samantha De Grenet, che parleranno della loro carriera e della loro vita privata.

Ospiti di domenica 19 marzo: Cristina Scuccia si racconta ancora una volta

Domenica, 19 marzo sarà la volta di Cristina Scuccia, meglio conosciuta come “Suor Cristina“, che aveva raccontato in passato a Verissimo di aver lasciato l’istituto monacale per cambiare vita. La giovane ragazza come si è letto in vari siti sarà una delle naufraghe in partenza per l’Honduras, come concorrente dell’Isola dei Famosi. Ovviamente, non mancheranno nemmeno altri ospiti, come sempre Silvia incontrerà tanti personaggi dello spettacolo che si racconteranno

Per tutti gli altri dettagli vi invitiamo a seguire la puntata, che come sempre va in onda dalloe ore 16.30 su Canale 5