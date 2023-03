Televoto falsato al GFVip, scoppia la bufera: nessuno crede più al programma

La sera del 16 marzo 2023, Micol ha vinto il confronto con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon per diventare la seconda finalista del Grande Fratello Vip 7. Tuttavia, poco dopo la puntata, sono emerse accuse di televoto truccato, con alcune persone che hanno notato stranezze sull’esito.

Infatti, molti fan del programma hanno espresso la loro insoddisfazione riguardo a questa scelta finale. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo

Vittoria Micol: scatta la protesta per televoto truccato

Molti telespettatori hanno avuto seri dubbi sull’esito finale del televoto che ha visto la vittoria di Micol. Tutti attendevano un esito positivo per Antonella ma purtroppo così non è stato. A meravigliarsi anche lei che per tutta la serata è apparsa turbata e molto riflessiva. Motivo per cui è scoppiata una vera e propria protesta contro il Grande Fratello Vip.

D’altronde non è nemmeno la prima volta che si parla di televoto truccato truccato nel programma. Intanto, accanto a questa bufera che si è scatenata attorno a Micol e alla sua posizione, è intervenuta proprio sua sorella che oltre a complimentarsi con lei ha preso letteralmente le sue difese.

Parla Clizia Corvalia che difende la sorella

Clizia Incorvaia, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha dedicato un post alla sua sorella Micol per congratularsi con lei per essere stata scelta come seconda finalista del Gf vip 7. La compagna di Paolo Ciavarro ha espresso il suo orgoglio per Micol, che è sia la sua sorella minore che quella “grande” perché le sta insegnando tanto.

Le due sorelle hanno un bellissimo rapporto che si è rafforzato con la nascita del piccolo Gabriele. Clizia sa molto bene come funziona il GF Vip e proprio per questo motivo è dalla parte della sorella che sta facendo un bellissimo percorso.