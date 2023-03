Scandalo al GF Vip, Daniele nascondeva droga in valigia? Oriana parla, scatta la censura

Il 17 marzo Daniele Dal Moro è stato squalificato dal GF Vip. C’ da dire che in molti ancora adesso non si capacitano su ciò che è accaduto perché guardando con attenzione il video incriminato di scandaloso non c’è assolutamente nulla.

Inoltre a confermare che Daniele stava semplicemente giocando è stata Oriana che non si è sentita in nessun modo offesa. In queste ore però è venuto fuori un altro clamoroso retroscena che riguarderebbe sempre il giovane ex tronista.

Scandalo al GF Vip: Daniele aveva della droga in valigia?

Nel dettaglio ad alzare un altro polverone è stata sempre oriana. La giovane ha sollevato una questione molto delicata che potrebbe spiegare molte cose e molti atteggiamenti di Daniele nella Casa. La Marzoli ha detto con altri ragazzi che Dal Moro avrebbe avuto con se in valigia della droga.

La ragazza, parlando con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, infatti, ha detto delle cose che hanno lasciato un po’ perplessi i telespettatori. Nello specifico, disperata per l’uscita di Daniele dal GF Vip ha svelato che il giovane, probabilmente, aveva con se del “fumo”. I suoi compagni d’avventura, poi, le hanno dato corda rendendo la faccenda ancora più intrigante.

Le parole di Oriana non sono rimaste indifferenti ne ai ragazzi nella casa che ai telespettatori. Nel dettaglio la giovane ha alluso al fatto che Dal Moro avesse della droga nascosta in valigia nella casa del GF Vip, pronta per essere usata. Ovviamente in Casa non l’avrebbe usata ma una volta fuori si. La concorrente, chiaramente, non è stata esplicita, ma a rendere il suo concetto ancora più chiaro è stato Edoardo.

Scandalo al GF Vip: è questo il vero motivo per Daniele è stato squalificato?

Quest’ultimo, infatti, ha parlato di Bob Marley. E appena l’argomento è sembrato più esplicito la regia ha censurato il tutto. Ad ogni modo, adesso il pubblico da casa è pieno di domande. Qual è la vera ragione per cui Daniele è stato squalificato dal reality show?