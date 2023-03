Uomini e Donne registrazione 18 marzo: Gemma discute con Silvio, Lavinia svela segnalazioni

Oggi, sabato 18 marzo c’è stata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Si è partiti, come di consueto, dal trono over. Al centro dell’attenzione ci sono stati principalmente Gemma Galgani e il suo spasimante Silvio.

I due hanno avuto delle divergenze, ma non è tutto. Grandi novità al trono classico per Luca. Per quanto riguarda Lavinia Mauro, invece, la ragazza ha fatto delle esterne molto significative, ma poi sono scoppiate delle discussioni.

Anticipazioni registrazione 18 marzo: cosa è successo al trono over

Nel corso della registrazione di Uomini e Donne del 18 marzo, Gemma Galgani e Silvio si sono accomodati al centro dello studio per raccontare come stesse procedendo la loro conoscenza. I due hanno raccontato di aver dato luogo ad un’esterna molto interessante all’interno di un centro benessere. Per tutta la durata della loro esperienza rilassante, il cavaliere ha cercato di ottenere delle attenzioni dalla dama, anche fisiche.

Lei, però, si è mostrata piuttosto reticente e fredda. Nel corso della puntata, in questione, infatti, la donna è stata un po’ distaccata nei riguardi del suo spasimante e i presenti non riusciranno a spiegarsi i motivi. Successivamente, però, i due hanno avuto un momento di riavvicinamento, sta di fatto che hanno ballato insieme. Per Riccardo Guarnieri è giunta una nuova dama. Si tratta di una ragazza di 31 anni molto bella e lui ha deciso di tenerla, sta di fatto che hanno ballato insieme.

Uomini e Donne, trono classico, nuovi arrivi e segnalazioni

Per quanto riguarda il trono classico, invece, nella registrazione del 18 marzo di Uomini e Donne si è parlato principalmente di Lavinia. La ragazza ha fatto un’esterna con Alessio Campoli. I due hanno parlato molto e la ragazza gli ha svelato alcuni problemi che ha avuto, tra cui attacchi di panico ed ansia. Al termine del dibattito, poi, tra loro è scattato un bacio. Anche l’esterna con Alessio Corvini è andata piuttosto bene. Dopo un inizio un po’ fiacco, infatti, anche tra loro c’è stato un bacio.

in studio, però, Lavinia ha portato una segnalazione su Alessio. Il ragazzo pare abbia incontrato la sua ex ad una festa. Questo, chiaramente, ha spinto i due a litigare nuovamente in quanto la Mauro ammetterà di non fidarsi di lui. Di Nicole non si parlerà, mentre per Luca scenderanno tantissime ragazze nuove. Lui, dopo una prima disamina, deciderà di tenerne 50.