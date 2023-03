Uomini e Donne spoiler 20 marzo: Gemma frena Silvio, Riccardo spiazzato da una dama

La puntata del 20 marzo di Uomini e Donne sarà incentrata, principalmente, sul trono over. In tale occasione, andrà in onda la prima parte della registrazione che si è effettuata il 18 marzo.

In tale occasione si parlerà soprattutto di Gemma Galgani e di Silvio, ma non solo. Ci sarà anche un blocco piuttosto interessante che coinvolgerà Riccardo Guarnieri. Il cavaliere rimarrà spiazzato dall’arrivo di una nuova dama. Ecco cosa succederà.

Lite tra Gemma e Silvio a Uomini e Donne

Nella puntata di lunedì 20 marzo di Uomini e Donne vedremo che Gemma Galgani sarà nuovamente protagonista al centro dello studio. La donna racconterà di come ha trascorso gli ultimi giorni e di come stia andando la frequentazione con Silvio. Quest’ultimo sembrerà sempre molto propenso ad instaurare un rapporto molto fisico con la dama, mentre lei continuerà ad essere reticente.

In questi giorni, i due hanno trascorso del tempo in un centro benessere. Ad un certo punto, però, il cavaliere ha provato a chiedere delle attenzioni alla donna. Quest’ultima non è stata molto propensa a dargliele. Per tale ragione, tra i due c’è stato uno scontro. Durante la puntata, infatti, assisteremo ad un dibattito tra i due, in cui Gemma porrà un freno al rapporto con il cavaliere.

Spoiler 20 marzo: grande stupore per Riccardo

Dopo aver discusso per un po’ di tempo, però, i due avranno un riavvicinamento. Grazie anche alla mediazione di Maria De Filippi, infatti, balleranno insieme e sanciranno una bella riappacificazione. Successivamente, poi, nella puntata del 20 marzo di Uomini e Donne, vedremo che si parlerà anche di Riccardo Guarnieri. Quest’ultimo, dopo il due di picche ricevuto da Roberta, la quale si è detta non interessata a riprovarci con lui, riceverà la visita di una nuova dama.

In studio, infatti, arriverà una splendida donna di 31 anni, la quale dirà di essere intenzionata a conoscere Riccardo. Quest’ultimo rimarrà piacevolmente colpito da lei, sta di fatto che le chiederà di rimanere. Per suggellare l’inizio di questa nuova conoscenza, i due balleranno anche insieme. Che sia finalmente giunto il momento che Riccardo incontri la sua anima gemella? Un po’ troppo presto per dirlo, ma ci sarà tutto il tempo per scoprirlo. Al trono classico, invece, le attenzioni saranno tutte su Lavinia. Dopo Federico, infatti, è le la più prossima alla scelta ma, almeno per il momento, non sembrerà pronta a tale passo.