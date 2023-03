Uomini e donne anticipazioni: segnalazione su Alessio C, 1200 ragazze per Luca, SPA per Gemma e Silvio

Sabato 18 marzo 2023, si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne, il programma condotto da Maria De Filippi. Le puntate registrate in questa giornata andranno in onda poi la prossima settimana. Ma cosa è accaduto?

Colpo di scena al trono classico, in quanto è arrivato una nuova segnalazione su Alessio Campoli. Grande imbarazzo invece per Luca Daffrè, Maria infatti ha spiegato che per la prima volta è accaduto qualcosa “fuori dal normale”. Poco spazio, invece, per il trono over, gli spoiler ci fanno sapere che è arrivata una nuova corteggiatrice per Riccardo, mentre Gemma continua ad avere un blocco con Silvio.

Anticipazioni Uomini e donne, segnalazione su Corvino, Luca in difficoltà

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che Lavinia è uscita in esterna sia con Alessio Campoli che con Alessio Corvino. Con A. Campoli, la tronista ha parlato dei suoi blocchi e dei suoi problemi con l’ansia. Alla fine dell’esterna, è scattato il bacio. Con A. Corvino, invece, Lavinia ha inizialmente litigato ma, anche in questo caso, tra i due c’è stato il bacio.

In studio però si è riaperto l’argomento segnalazioni e qui è venuto fuori che Corvino è stato visto ad una festa dove era presente anche la sua ex fidanzata. Ovviamente questo ha portato ad una discussione tra i due. Per luca Daffrè infine continuano a chiamare ragazze. Maria ha fatto sapere che il centralino del.la redazione è impazzito, infatti su ben 1200 giovani il tronista ne ha scelte 50.

Anticipazioni trono over: Gemma ancora bloccata con Silvio

Per quanto riguarda il Trono Over, invece, è stata trasmessa un’esterna di Gemma e Silvio, realizzata in un centro benessere. In quest’esterna, Silvio ha cercato più volte di avvicinarsi alla dama cercando anche attenzioni fisiche. La Galgani però ancora una volta è rimasta sulle sue spiegando di non riuscir a rilassarsi.

In studio, Silvio si è mostrato un po’ deluso e non intenzionato a chiarire ma poi ha trovato un punto di incontro con Gemma. Infine, novità anche per Riccardo, per lui è arrivata una corteggiatrice di 31 anni molto carina che ha tenuto.