Daniele Dal Moro assente nella puntata del 20 marzo 2023, lo sfogo contro il GF Vip: “prelevato come un latitante”

Daniele Dal Moro a pochi giorni dalla sua squalifica dal Grande Fratello VIP torna su Instagram con una nota. Ormai è l’ex concorrente è davvero un fiume in piena contro il reality tanto che nella diretta di domani sera non sarà in onda.

Daniele Dal Moro contro il GF Vip “trattato come un latitante, non sarò lunedì in puntata”

Poco fa, l’ex gieffino si è lasciato andare ad un lungo sfogo contro il programma specificando che al momento non può raccontare tutto per via di un contratto stipulato.

Ma andiamo a vedere adesso cosa è successo. L’ormai ex concorrente, eliminato dal programma dopo aver avuto “atteggiamenti irruenti e irrispettosi”, ha spiegato che lunedì 20 marzo 2023 non sarà presente nella puntata in diretta, dallo studio, per le stesse ragioni per le quali si assenta Edoardo Donnamaria.

A differenza di come fatto dal fidanzato di Antonella Fiordelisi però, Daniele Dal Moro si è rifiutato di registrare un video da mandare in onda. L’ex tronista ha anche spiegato il motivo di tale scelta, teme che il reality possa “strumentalizzare il contenuto video a suo piacimento”. Insomma, da questo ennesimo suo sfogo si capisce che non ha preso benissimo la squalifica. Infatti, sempre in questa nota ha precisato che è stato mandato via dal programma come se fosse un latitante.

La squalifica dell’ex tronista di Ued

La scorsa settimana, Daniele in maniera improvvisa e inaspettata è stato squalificato dal GF Vip. Chiamato in confessionale per l’annuncio è stato subito sbattuto fuori, senza che il ragazzo potesse salutare i suoi amici. Il Vip ha dovuto abbandonare la casa di Cinecittà per “atteggiamenti irruenti e irrispettosi ed espressioni volgari nei confronti di Oriana”, questa almeno la comunicazione del reality.

A differenza di quanto accaduto con Edoardo Donnamaria, squalificato per motivi simili, per Daniele Dal Moro il programma non ha aspettato la messa in onda del programma. Da qui nasce lo sfogo e la rabbia del giovane ex tronista. Dal Moro, d’altronde ha già dichiarato che a breve racconterà tutto di questo Grande Fratello di figli e figliastri