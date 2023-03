Uomini e donne anticipazioni: Alessio C. rifiuta Lavinia , Silvio e Gemma in crisi, altra dama smascherata

Il 19 marzo sono state registrate nuove puntate di Uomini e donne. Le anticipazioni ci fanno sapere che grande caos è successo al trono classico. Nel dettaglio Lavinia Mauro è rimasta con un solo corteggiatore, ovvero Alessio il Moro. Cosa è successo?

Intanto, Nicole è uscita ancora una volta in esterna con Andrea e un altro ragazzo. Infine, Silvio si è detto vicino alla chiusura della conoscenza con Gemma Galgani. Ma vediamo i dettagli.

Anticipazioni Uomini e donne: Alessio C non si presenta in studio

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che Alessio C non si è presentato in studio dopo la registrazione della giornata precedente tra Lavinia e Alessio Campoli. Il giovane non ha apprezzato il fatto che la tronista avesse ballato con lui così ha preferito non presentarsi.

Un duro colpo per la marchesina che adesso in grande difficoltà. Ad oggi, la giovane ha dichiarato che non andrà a prendere il bel napoletano ma attenderà una sua mossa… Intanto, anche oggi è stata rimandata la scelta, anche perchè al momento la possibilità che avvenga è del tutto complicata.

Nicole, invece è uscita con Carlo, i due si sono visti e hanno trascorso una bella serata insieme. Lo stesso anche con Andrea. Per Luca Daffrè hanno chiamato 1200 ragazze, lui ne ha tenute 50 e ora ha scelto di uscire con 2. L’unico problema che tutte si so lamentate che il giovane è un pò superficiale.

Trono over, anticipazioni: Silvio stanco di Gemma, Paola avrebbe un manager

Grandi novità anche per quanto riguarda il trono over. Le anticipazioni ci fanno sapere che dopo l’uscita tra Gemma e Silvio, il cavaliere ha iniziato a lamentare seriamente i comportamenti della dama. L’uomo ha precisato che sente la Galgani molto distante e desidererebbe avere con lei più intimità. Per questo motivo si è detto pronto a chiudere.

Infine, altra segnalazione su una dama. Si tratta di Paola che ancora una volta è stata messa in discussione da Armando Incarnato. Il napoletano ha insinuato che ha un manager alle spalle, proprio come Desdemona, che le dice come comportarsi nel programma e us chi puntare. Lei ovviamente ha negato…