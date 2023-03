Domenica In, Vittorio Sgarbi-choc: “Quelle sono tutte tro***”. Si scatena l’inferno, Mara costretta alla pubblicità

Domenica 19 marzo 2023, Mara Venier come sempre è andata in onda con la sua Domenica In. Tra gli ospiti Vittorio Sgarbi che ha scatenato un vero e proprio caos con le sue dichiarazioni choc.

Tutto è iniziato quando in studio sono entrate le sue figlie: Evelina, nata nel 2000, e Alba, venuta alla luce nel 1999. Le due ragazze hanno in parte smentito la narrazione del critico che si descrive come padre assente.

“Lui è un papà molto dolce e presente, non fisicamente, in ogni passo che facciamo. Sono orgogliosa di essere sua figlia”, ha detto Alba. “Ma è vero, fa tanta scena ma c’è quando c’è bisogno”, l’eco di Evelina. Ma qui è successo il putiferio.

Domenica In: Vittorio Sgarbi scatena il caos in diretta, imbarazzo e gelo in studio

Durante l’intervista, Mara Venier, ha fatto un quiz per gioco, domandando al politico la data di nascita delle figlie. Vittorio ha risposto che non lo ricordava ma poi con suggerimento si è ricordato che una ne aveva 23 e l’altra 24. Quando la padrona di casa ha chiesto a Sgarbi quale favola raccontasse in passato alle figlie, lui ha risposto: “Devi cercare un uomo ricco e sposarlo”. Parole che hanno fatto subito discutere.

L’ospite del talk è poi tornato sull’età delle figlie: “Alba è del dicembre 98, Evelina è nata a febbraio 2000. Ok ci sono”. Dopodiché il critico d’arte ha raccontato un aneddoto che gli avrebbe narrato una sua assistente classe 1996: “Lei, per farmi capire i tempi, mi ha detto: “Quelle del 2000 tutte tro*e”. E qui il putiferio. Mara ha cercato imbarazzata di evitare il peggio e con educazione gli ha detto di non dire così cambiando subito argomento.

Scatta la censura, Vittorio costretto alle scuse

Mara Venier per evitare il peggio ha subito mandato in onda la pubblicità. Tornata in diretta, ha subito preso la parola Vittorio Sgarbi che ha chiesto scusa al pubblico e soprattutto alle ragazze nate nel 2000.

“Voglio scusarmi, non hanno capito il mio tono scherzoso con le mie figlie. Ho detto due cose sbagliate: quello di sposarsi un ricco era una battuta, un inno alla libertà. L’altra è la battuta sulle “tro*e del 2000”. Volevo dire che non era una battuta mia, ma di una mia assistente. Non era la mia frase. Io le amo tutte quelle del 2000″.

Molto probabilmente la padrona di casa lo avrà richiamato durante la pausa proprio per evitare che anche la sua trasmissione venisse capovolta dalle critiche. Beh, quello che possiamo dire è che ormai il danno è stato fatto!.