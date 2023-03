Rissa fuori la casa del GF Vip: “Prese per i capelli” ecco che cosa è successo (FOTO)

Ieri al di fuori della casa del GF Vip pare sia scoppiato un bel putiferio, sfociato in rissa. Come tutti i telespettatori del programma avranno avuto modo di vedere mediante la diretta su Mediaset Extra, che va in onda 24 ore su 24, ieri alcuni fan sono andati fuori la casa per gridare ad Oriana e Antonella.

Ad ogni modo, tra queste persone sembrerebbe essere scoppiato il caos a causa de forti divergenze di opinioni tra i sostenitori delle due categorie. Questo, dunque, sembrerebbe aver portato ad uno scontro diretto tra alcune persone. Vediamo cosa sarebbe successo.

I dettagli sulla presunta rissa fuori la casa del GF Vip

Al di fuori della casa del GF Vip pare sia scoppiata una rissa tra i sostenitori di Oriana Marzoli e quelli di Antonella Fiordelisi. I concorrenti di questa edizione del GF Vip, infatti, ieri sono stati spiazzati dall’arrivo di alcuni fan,, i quali si sono cimentati in urla fuori la casa più spiata d’Italia. Tra complimenti, accuse e offese, però, gli stessi concorrenti non hanno capito molto bene quello che stesse accadendo.

Stando ad alcune segnalazioni divulgate dagli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano, però, sembra proprio che i sostenitori delle due categorie abbiano dato luogo ad uno scontro molto acceso, sfociato in rissa. Testimoni che erano presenti in quel momento, infatti, hanno affermato che alcune donne si sarebbero addirittura prese a capelli nel tentativo di difendere le loro rispettive beniamine. (Continua dopo la foto)

Oriana e Antonella di nuovo ai ferri corti

Insomma, si tratta di una notizia davvero incresciosa. Se dovesse essere confermata da prove certe, non farebbe altro che dimostrare quanto l’edizione di quest’anno del reality show stia rasentando il fondo del barile. La presunta rissa tra i fan di Oriana e Antonella al di fuori della casa del GF Vip sta diventando virale e sul web molti stanno affrontando l’argomento.

Ad ogni modo, al momento non sono stati resi pubblici ancora dei video volti a testimoniare quanto sarebbe accaduto. Pare, però, che a questa manifestazione abbiano partecipato anche dei minori. Per tale ragione, risulta improbabile che possano essere divulgati i filmati integrali di quanto verificatosi. Adesso, dunque, non resta che attendere per vedere se ci saranno degli aggiornamenti a riguardo. Intanto, nella casa i nervi sono tornati ad essere tesi tra la Fiordelisi e la Marzoli.