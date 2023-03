Daniele viola il regolamento del GF Vip e viene punito? Lui sbotta: “Qualcuno pagherà” (FOTO)

In questi giorni non si sta facendo altro che parlare di Daniele Dal Moro e della sua squalifica inaspettata dalla casa del GF Vip. Ad ogni modo, a generare particolare sgomento sui social è un’altra faccenda.

Pare, infatti, che il regolamento del programma prevedesse che l’ex concorrente, malgrado uscito da programma, assumesse un atteggiamento differente sui social prima della puntata di questo lunedì. Le cose, però, avrebbero preso una piega del tutto differente.

La violazione del regolamento del GF Vip: cosa sarebbe successo

La squalifica di Daniele Dal Moro dalla casa del GF Vip continua a generare molto sgomento. A generare dei sospetti non è tanto la notizia in sé quanto, piuttosto le modalità con cui è avvenuto il tutto. Il ragazzo, infatti, è stato “prelevato” dalla casa nel bel mezzo della settimana, senza aspettare neppure la messa in onda di lunedì sera. Ebbene, questo comportamento non è stato affatto gradito dall’ex concorrente, che non sta facendo altro che lanciare frecciatine sui social su quanto accaduto.

Il regolamento del programma, però, pare prevedesse che Daniele si chiudesse dietro un silenzio stampa almeno fino alla messa in onda della puntata di lunedì sera. Quest’oggi, infatti, Alfonso Signorini dovrebbe affrontare la faccenda dando delle spiegazioni al pubblico da casa. Dal Moro, però, non si sarebbe curato di questa faccenda e avrebbe cominciato a sputare veleno sui social prima di questo termine. (Continua dopo la foto)

Daniele Dal Moro sbotta duramente contro il programma

In questo modo, dunque, Daniele Dal Moro avrebbe violato il regolamento del GF Vip esponendosi su quanto accaduto prima della scadenza dei termini previsti da contratto. Ad ogni modo, quali conseguenze potrebbero esserci per lui? In molti sul web ritengono che sia inutile parlare di questo in quanto, ormai, il giovane è stato squalificato, quindi ha subito il trattamento più drastico che avrebbe potuto ricevere.

In ogni caso, Daniele non sembra affatto intenzionato a restare in silenzio. Da poco, di fatti, su Instagram ha pubblicato una foto molto discussa. Nello specifico, si tratta di una foto in cui sono riprese delle piante e una forbice. In tale immagine il ragazzo ha aggiunto una didascalia in cui ha scritto che qualcuno pagherà. Insomma, un contenuto molto forte a causa dell’oggetto presente che potrebbe portare a conseguenze ben più gravi.