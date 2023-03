Amici, Francesca Tocca è davvero incinta? La ballerina finalmente rompe il silenzio

Francesca Tocca potrebbe essere in dolce attesa, almeno questo è il pettegolezzo che sta circolando da diversi giorni in rete. Il 18 marzo è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici, che ha ottenuto un enorme successo di ascolti e di interazioni social. Proprio sui social gli utenti hanno sollevato un dubbio riguardo una delle ballerine professioniste del programma,ovvero la moglie di Todaro.

A tutti non è passato inosservato il fatto che non ha ballato come di solito fa in ogni puntata, ma non è tutto dal suo abitino attillato a giacca si è notato un pancino sospetto. Questi dettagli notati durante la puntata uniti al fatto che Francesca non è più presente come le altre volta hanno scatenato una sola ipotesi: è incinta?

Francesca Tocca è incinta davvero?

All’inizio tutti pensavano che sua sua strana assenza ad Amici fosse dovuta ad una crisi con il marito Todaro. D’altronde i due non è la prima volta che passano un periodo difficile. E’ già accaduto tempo fa, quando la ballerina professionista ha intrapreso una love storie con un ex allievo della scuola.

Intanto, se la notizia della sua gravidanza ad oggi fosse vera ecco che si spiegano tutte queste assenze della donna, e anche quelle rotondità notate sotto l’abito a giacca nero. Inoltre, questo confermerebbe anche una scelta di Maria De Filippi.

La padrona di casa ha chiesto a Benedetta Vari di poter accompagnare Mattia Zenzola nelle coreografie di latino americano, infatti, dopo averle proposto un contratto, le aveva detto che in realtà li stava salvando da una situazione per loro delimitante. Dunque, risulta naturale pensare che probabilmente si saranno trovati improvvisamente senza partner per il ballerino di latino americano.

Amici, la ballerina rompe il silenzio sulla presunta gravidanza

A mettere la parola fine a tutte queste ipotesi e chiacchiere sui social ci ha pensato la stessa interessata. Molto probabilmente, Francesca Tocca stanca dei continui pettegolezzi ha deciso di rompere il silenzio e di dire la sua su come stanno realmente le cose.

La ballerina da quanto ha scritto sulla sua Ig stories è sembrata anche molto infastidita. Prima ero in crisi, ora sono incinta. Giornalisti e gossipari vari fate pace con il cervello che c’è il rischio che a breve diventate poco credibili. Smentisco tutto, notte.