Anticipazioni GF Vip7 stasera lunedì 20 marzo 2023: un eliminato, terzo finalista e possibile squalifica per Onestini

Questa sera, lunedì 20 marzo 2023, una nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda come sempre su canale cinque a partire dalle ore 21 e 45.

Alfonso Signorini, come sempre accompagnato in studio da Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, ci guiderà in una puntata assolutamente ricca di emozioni e colpi di scena. Ma cosa ci attende tra poche ore?

Anticipazioni GF Vip stasera: chi esce dalla Casa?

Anche questa sera lunedì 20 marzo ci attende una puntata molto particolare. Le anticipazioni ci fanno sapere che i fan appassionati del Grande Fratello Vip prenderanno atto di chi sarà il terzo finalista del reality. Sarà la volta di Antonella Fiordelisi? Altra domanda molto comune tra i telespettatori è chi lascerà invece la casa.

Al momento la concorrente che rischia seriamente l’eliminazione sembra essere Milena Miconi, ultima in ogni sondaggio, mentre per quel che riguarda la finalista la lotta tra Giaele, Nikita e Antonella sembra essere all’ultimo voto senza riuscire a fare un pronostico certo.

Squalifica Daniele Dal Moro: parla Alfonso Signorini

Stasera nel corso della diretta del GF Vip si parlerà sicuramente della squalifica di Daniele Dal Moro. Il ragazzo è stato mandato via dalla Casa nei giorni scorsi senza salutare i suoi amici e senza preavviso. Chiamato in confessionale l’ex tronista ha dovuto abbandonare immediatamente la casa.

Una decisione quella della produzione che non è piaciuta affatto al giovane concorrente che appena arrivato dalla sua famiglia si è lasciato andare ad un lungo sfogo contro il GF Vip,. Daniele ha fatto sapere che al momento non può parlare per via di un contratto ma presto racconterà tutto. Intanto, Alfonso Signorini tornerà sulla questione, perchè Dal Moro si è rifiutato di mandare un video ai suoi amici.

Possibile squalifica per Luca Onestini

Un video in rete, circolato in queste ore, si vede Luca Onestini protagonista di un gesto scaramantico nei confronti di Nikita. Nel dettaglio l’ex tronista ha preso un barattolo di sale per condire un piatto, ma subito dopo si è girato e ha gettato qualche granello alle sue spalle. Alcune fan di Nikita Pelizon hanno interpretato il gesto come un’offesa alla concorrente, chiedendo la squalifica del giovane. Tutto il web sta parlando di quello che è successo.