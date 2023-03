Nikita Pelizon e Luca Onestini clamorosa riappacificazione al GF Vip: lui la spiazza (VIDEO)

Dopo mesi di guerre e di scontri ostinati, finalmente, tra Nikita Pelizon e Luca Onestini sembra essere tornato il sereno nella casa del GF Vip. In occasione del compleanno della ragazza, che è oggi, lunedì 20 marzo, il coinquilino si è mostrato particolarmente gentile.

Questo, probabilmente, è per Nikita uno dei regali più belli che potesse ricevere all’interno della casa del GF Vip. Vediamo nel dettaglio qual è stato il gesto di Luca che ha, finalmente, sciolto il ghiaccio che c’era tra loro.

Nikita e Luca si riavvicinano per il compleanno di lei

In queste ore, nella casa del GF Vip c’è stato un bel riavvicinamento tra Nikita Pelizon e Luca Onestini. I due ragazzi si sono fatti la guerra per tantissimo tempo, mentre oggi, finalmente, sembrano essersi riappacificati. Tutto è avvenuto ieri sera a mezzanotte, quando Nikita ha ricevuto una splendida sorpresa. L’attenzione dei concorrenti del reality show è stata catturata dal rumore dei fuochi d’artificio.

Tutti, allora, sono usciti in giardino ed hanno subito capito che si trattasse di una sorpresa per Nikita. La ragazza è stata estremamente felice di vedere che qualcuno avesse avuto questo dolce pensiero per lei. L’autore di questo gesto pare sia stato Matteo Diamante, che su Instagram ha condiviso una foto in cui si è mostrato fuori la casa più spiata d’Italia intento a fare una sorpresa alla giovane. Ad ogni modo, il vero colpo di scena è stato un altro.

Il bel gesto di Onestini verso la Pelizon, ma c’è chi sospetta

Luca Onestini, infatti, si è avvicinato a Nikita Pelizon durante questo momento molto bello ed emozionante per lei e le ha teso un abbraccio. Lei, chiaramente, non ha esitato minimamente e si è subito gettata tra le sue braccia. Questo riavvicinamento tra i due ha fatto subito sognare i fan del GF Vip. Ad ogni modo, c’è anche chi ha messo un po’ in discussione questa scelta di Luca.

Arrivati a questo punto, infatti, c’è anche chi sospetta che Onestini abbia agito in questo modo per cercare di ingraziarsi il pubblico da casa e ricevere più consensi in vista della finale. Altri, invece, reputano questo gesto davvero sincero. Dopo tutti questi mesi di convivenza, infatti, potrebbe essere del tutto normale che i due abbiano deciso di seppellire l’ascia di guerra e godersi queste ultime settimane in totale tranquillità in casa.