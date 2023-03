Uomini e donne, che fine ha fatto Giuseppe? Desdemona accusa la redazione: “Fatto fuori per separarci”

Chi ha seguito le scorse puntate del trono over di Uomini e donne, sicuramente conosce molto bene la querelle tra Desdemona e la produzione del programma. L’ex dama è stata allontanata dalla trasmissione dopo che è stata smascherata in studio da Armando Incarnato e Gianni. Il cavaliere ha portato alla redazione direttamente le prove di ciò che ha detto, mettendo in serie difficoltà la donna.

Desdemona prima ha mentito poi, vedendosi messa alle strette ha confermato tutto. Inoltre, la donna ha anche dichiarato di essersi innamorata di Giuseppe ma di averlo tenuto nascosto per incontrarsi nel programma. Maria, dopo aver capito tutto, ha allontanato la dama e Giuseppe l’ha seguita senza dare nessuna spiegazione. Ma che fine ha fatto l’uomo?

Che fine ha fatto Giuseppe di Uomini e donne?

Sul suo profilo Instagram, Desdemona Balzano ha rotto il silenzio provando a chiarire come sono andate le cose a Ued. Non solo la donna ha provato a spiegare anche cosa è successo con il cavaliere Giuseppe, accusato di essersi dileguato quando lei in puntata è stata travolta dallo scandalo.

“Mi è stato chiesto da più persone cosa fosse accaduto tra me e Giuseppe. Molti hanno erroneamente pensato che lui mi avesse volutamente lasciato sola ad affrontare il mio rientro in studio”, ha esordito l’ex dama.

Le accuse di Desdemona alla produzione

Desdemona continuando il suo lungo sfogo su Ig ha fatto sapere che lei e Giuseppe ci tengono a che le cose sono andate non come dicono in trasmissione. Quando lei è rientrata è stato solo per spiegare a Maria il motivo del suo agire.

Giuseppe era uscito dal programma per seguirla ma nessuno gli ha detto che la dama era rientrata in studio. Lui era in camerino ad aspettarla, mentre i collaboratori di Maria le avevano detto che non lo trovavano. Secondo Desdemona, la produzione avrebbe agito così per far credere alla donna che il suo uomo l’avesse abbandonata, lasciandola sola in un momento così difficile.