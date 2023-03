Antonella Fiordelisi strategia per “fare fuori” tutti i concorrenti del GF Vip? Lo strano dettaglio

IN queste ore, il clima all’interno della casa del GF Vip è tornato ad essere piuttosto ostile. Antonella Fiordelisi, infatti, ha ripreso a litigare con tutti e si è isolata, ma il suo atteggiamento, stavolta, è sembrato tutto frutto di una strategia.

A sollevare questi sospetti è stato Edoardo Tavassi, il quale non ha potuto fare a meno di notare un particolare alquanto interessante sullo sfogo che ha avuto l’influencer. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e in che consisterebbe questo suo stratagemma.

Lo sfogo inatteso di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è stata al centro di nuovi scontri nella casa del GF Vip, ma stavolta pare che qualcosa non torni. Edoardo Tavassi, infatti, ha notato alcuni comportamenti alquanto bizzarri da parte della ragazza, sta di fatto che ha insinuato il dubbio che la sua sia tutta una strategia. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui l’influencer ha detto a Milena di aver sentito i suoi coinquilini sparlare di lei.

La Miconi, però, ha subito provato ad arginare la polemica dicendo di essere stata proprio lei a fare il suo nome, ma non per parlar male, quanto per raccontare alcune dinamiche. Antonella, però, non ha creduto molto alla versione dei fatti della coinquilina, sta di fatto che ha continuato ad inveire contro i compagni d’avventura accusandoli di trattarla male e di escluderla.

La presunta strategia dell’influencer al GF Vip

La ragazza è arrivata, addirittura, ad insinuare che il motivo per il quale non riesce a vincere un televoto in qualità di finalista risiede nel fatto che gli altri le mettono gli occhi addosso. Ad ogni modo, alla luce di quanto accaduto, Edoardo Tavassi ha sollevato dei sospetti. Il ragazzo, infatti, sfogandosi con alcuni coinquilini, ha insinuato che quella di Antonella Fiordelisi sia solamente una strategia.

Lei starebbe facendo di tutto per provocare i suoi compagni d’avventura nella speranza di generare delle discussioni molto accese e far eliminare tutti i suoi “rivali”. La miglior cosa da fare, dunque, secondo il fratello di Guendalina, sarebbe quella di ignorarla totalmente in modo da non darle questa soddisfazione. Ma sarà davvero così? Antonella sta adoperando solo una strategia per riuscire ad apparire agli occhi del pubblico come vittima e riuscire a far eliminare, magari mediante squalifica, i suoi compagni?