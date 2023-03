Serena Bortone fuori da Oggi è un altro giorno, parla la giornalista: “Questa è la mia posizione2

Dopo i continui rumors sul possibile addio di Serena Bortone e della chiusura di Oggi è un altro giorno, ecco che la giornalista ha finalmente deciso di prendere una posizione e di dire la sua. La conduttrice televisiva, infatti, quest’anno potrebbe chiudere i battenti con il suo talck pomeridiano. Ma come stanno davvero le cose?

Oggi è un altro giorno chiude i battenti?

Per il momento il rumor lanciato da Dagospia non è stato né confermato né smentito. Quel che è certo è che i dati del programma sono più che sufficienti e, almeno per il momento, dovrebbe guadagnare la riconferma per la prossima stagione televisiva senza ombra di dubbio. Le dinamiche della Tv di Stato, però, sono infinite e quindi all’ultimo minuto tutto è possibile.

Sulla vicenda si è pronunciata proprio Serena Bortone che ha fatto chiarezza sul suo futuro e sulla sua posizione. Quando le è stato chiesto se non abbia paura che all’improvviso i vertici Rai le possano dare il benservito, ha risposto così: “E perché dovrebbero? Io sono sempre stata un soldato dell’azienda.”

La giornalista ha fatto sapere senza batter ciglia che non ha assolutamente paura di perdere il posto e che è sicura di un rinnovo da parte della rete, precisando che: “Io sono nata nella tv di Stato e qui morirò televisivamente parlando”.

I nuovi progetti della giornalista Serena Bortone

Serena Bortone dopo aver smentito quindi questo suo addio in Rai, almeno per ora, a breve sarà impegnata anche in un’altra avventura televisiva. La giornalista grazie alla sua professionalità ma anche alla sua schiettezza è molto ricercata e a breve la vedremo nella nuova edizione de talent show Il Cantante Mascherato, accanto a Milly Carlucci.

A tal riguardo si è detta molto entusiasta e incuriosita per questa proposta fatta dalla collega e per adesso non vede l’ora di andare in onda..