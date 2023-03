GF Vip, Alfonso Signorini nei guai: “arriva la sentenza”. A rischio tutto

Dopo l’appello della scorsa settimana da parte del Codacos, ecco che poche ore fa è arrivata l’ennesima bordata al conduttore di Canale 5. Alfonso Signorini quest’anno con questa edizione del Grande Fratello Vip ha fatto molto discutere. Nel corso di queste settimane non sono mancati battibecchi e anche provvedimenti per il suo programma

Discussioni che hanno costretto a far intervenire addirittura Pier Silvio Berlusconi prendendo decisioni rigide, per far si che si andasse davvero oltre ogni limite. Ora, a prendere la parola è di nuovo l’associazione a favori dei telespettatori, che nemmeno in questo caso si è rivelata clemente

Il Codacons chiede la chiusura immediata del Grande Fratello Vip

Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ha nuovamente parlato del reality di Canale 5, nella speranza che Mediaset lo faccia sparire letteralmente dal suo palinsesto: “Barbara d’Urso veniva presa di mira quando conduceva il GF, ma le sue edizioni erano meno grevi”.

Secondo il presidente, come del resto confermano anche i fan del GF Vip, nemmeno coloro che erano tanto affezioni al programma riescono a trovare un senso oggi a questa edizione. Tutti ormai sono annoiati di sentire, parolacce, volgarità, discussioni vuote e soprattutto sono stanchi di vedere atti di bullismo in una tv che dovrebbe educare…

Rienzi difende la D’Urso e lancia una frecciata a Signorini

In un’intervista rilasciata tra le pagine di Nuovo Tv, Carlo Rienzi ha parlato di Barbara D’Urso ricordando quando la conduttrice veniva presa di mira quando nei suoi reality accadeva qualcosa. Qui il Presidente ha sottolineato che quelle erano cose meno gravi di quelle che vediamo oggi, solo che adesso ai piani alti si fa finta di non vedere. Per questa ragione è arrivato il tempo di intervenire, con una chiusura immediata del programma.

Secondo Rienzi si è aspettato già troppo… “Non c’è altro da dire, lo chiedono gli spettatori stessi: è tempo di chiudere il Grande Fratello Vip e i reality in genere. I dirigenti non penseranno mica di mandare ancora avanti le loro TV con simili cavolate?