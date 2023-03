Guendalina Tavassi cacciata da un hotel, lei sbotta furiosa: ecco cosa è successo (FOTO)

In queste ore, Guendalina Tavassi ha pubblicato uno sfogo sul suo profilo Instagram in cui ha svelato di essere stata cacciata da un hotel. L’influencer avrebbe dovuto soggiornare presso un complesso turistico dedicato alle famiglie.

Purtroppo, però, in fase di prenotazione, la struttura in questione ha mandato un messaggio in posta alla donna in cui ha rifiutato la sua prenotazione adducendo motivazioni davvero incredibili. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Guendalina svela di essere stata cacciata da un hotel

Guendalina Tavassi è apparsa piuttosto furiosa sui social per essere stata cacciata da un hotel in cui avrebbe dovuto soggiornare insieme alla sua famiglia per qualche giorno. La donna ha raccontato di aver già contattato questa struttura un po’ di tempo fa e di aver effettuato una prenotazione. Purtroppo, però, a causa di alcune sue questioni personali non è potuta andare, sta di fatto che posticipò la prenotazione.

Ebbene, in questi giorni, la donna ha contattato il PR che ha organizzato il suo soggiorno e gli ha chiesto di poter confermare il nuovo appuntamento. In quel momento, però, ha ricevuto una risposta che mai si sarebbe aspettata. Nello specifico, infatti, chi gestisce tale complesso ha inviato una mail a Guendalina in cui le ha detto di dover rifiutare la sua prenotazione a causa di quanto accaduto a Le Iene. Il riferimento è andato all’intervista piuttosto spinta a cui ha dato luogo la Tavassi insieme al suo fidanzato Federico Perna.

Il motivo dell’allontanamento e lo sfogo della Tavassi

I responsabili dell’hotel in questione, dunque, hanno rifiutato di ospitare Guendalina Tavassi presso la loro struttura. Il motivo risiede nel fatto che la sua immagine non si conciliava con il punto di vista di chi gestisce la struttura. Le frasi un po’ troppo spinte dette da Guendalina a Le Iene hanno infastidito i responsabili del complesso al punto da respingere la sua prenotazione. In tale occasione, l’influencer ammise di essere una donna insaziabile a letto, in grado di avere anche quattro rapporti sessuali al giorno,

Guendalina, ovviamente, non ha preso affatto di buon grado la cosa. La donna, infatti, ha sbottato su Instagram sbugiardando l’hotel in questione e accusando chi ha rifiutato la sua prenotazione di essere davvero bigotto. A tal riguardo, ha consigliato a tali persone di avere qualche rapporto intimo in più in modo da sciogliere la tensione che sembra dominare in loro.