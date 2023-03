Uomini e Donne spoiler 21 marzo: nuova dama per Riccardo, Lavinia in crisi

Nella puntata del 21 marzo di Uomini e Donne vedremo che si continuerà a parlare in parte del trono over. Dopo tutta una messa in onda incentrata su Gemma e Silvio, infatti, quest’oggi si passerà a Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere farà la conoscenza di una nuova dama e ne rimarrà particolarmente colpito. Per quanto riguarda il trono classico, invece, si parlerà essenzialmente di Lavinia, la quale sarà piuttosto in crisi. Vediamo per quale ragione.

Novità per Riccardo a Uomini e Donne

Gli spoiler della puntata del 21 marzo di Uomini e Donne rivelano che Riccardo Guarnieri sarà chiamato al centro dello studio. Per lui ci sarà una nuova dama, la quale dirà di essere molto interessata a conoscerlo. La persona in questione sarà una giovane donna di 31 anni di nome Valentina. Il cavaliere rimarrà piacevolmente colpito da lei, sta di fatto che sarà davvero una bella ragazza.

Ad ogni modo, la notizia genererà molto clamore in studio tra tutti i presenti. Finalmente, infatti, dopo tutte le storie andate male, Guarnieri sembrerà nuovamente pronto a sorridere. Non resta che attendere per vedere se sarà lei la donna giusta per il protagonista del trono over. Nel frattempo, Riccardo deciderà di tenerla e ballerà anche con lei per suggellare il loro incontro e l’inizio della loro conoscenza.

Spoiler 21 marzo: Lavinia litiga con Alessio Corvino

Passando al trono classico, invece, al centro dell’attenzione ci sarà Lavinia Mauro. Nella puntata del 21 marzo di Uomini e Donne vedremo che la ragazza ha portato in esterna tutti e due i suoi pretendenti. Le esterne, però, si sono sviluppate in modo totalmente differente. Per quanto riguarda quella con Alessio Campoli, infatti, è stata molto più pacata e tranquilla. La tronista si è molto aperta con lui facendo delle confessioni piuttosto private sui suoi attacchi di ansia. Al termine, poi, tra loro c’è stato anche un bacio.

L’esterna con Alessio Corvino, invece, è stata molto più movimentata. I due hanno iniziato discutendo, per poi fare la pace e finire a baciarsi. In studio, però, si avvierà una discussione. La tronista rivangherà alcune segnalazioni su Corvino e i possibili incontri fatti con la sua ex ad una festa. Questo argomento infastidirà di parecchio il corteggiatore che, infatti, sbotterà in malo modo. I due, così avranno un diverbio molto acceso e la dama dirà di non fidarsi affatto di lui.