Un posto al sole, anticipazioni martedì 21 marzo 2023: Marina cade nella trappola di Lara

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni di martedì 21 marzo ci fanno sapere che Lara farà di tutto per mettere in crisi il rapporto tra Roberto e Marina. Ma non solo, la Giordano stanca della troppa invadenza della Martinelli inizierà ad avere un altro tipo di atteggiamento.

Alberto ha in mente due obiettivi e vuole raggiungerli a tutti i costi. Anche Silvia non sta vivendo un bel momento, dopo la crisi al Vulcano e la fine della sua storia con Giancarlo la donna è davvero distrutta. Infine, anche Mariella è molto in ansia per Guido

Un posto al sole anticipazioni: Alberto spietato, Silvia distrutta

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata del 21 marzo ci fanno sapere che Alberto è più scatenato che mai e non sembra solo deciso a riconquistare la vetta negli affari ma anche a tornare il seduttore che era una volta.

Diana potrebbe essere il suo obiettivo, infatti il bell’avvocato le sta provando tutte per conquistarla… Riuscirà nel suo intento? Intanto non bene per Silvia che sta cercando di mettere ordine nella sua vita. La donna è in gravi difficoltà e non solo a livello economico.

La situaizone al Vulcano l’ha destabilizzata ma anche la proposta di Alberto l’ha lasciata molto a pensare.. Infine anche la sua storia naufragata con Giancarlo e la morte di sua madre, l’hanno distrutta. Insomma, in questo momento è davvero tutto complicato per la madre di Rosella.

Anticipazioni 21 marzo 2023: Lara continua a disturbare i Ferri

Le anticipazioni ci fanno sapere ancora che Lara continua a disturbare la quiete tra Roberto e Marina. La Giordano non è più propensa a tollerare le ingerenze della Martinelli. Mariella, preoccupata che suo marito faccia qualche sciocchezza, cerca di convincerlo ad aiutarla a organizzare le vacanze estive ma Guido potrebbe avere altri progetti in mente.