Antonella Fiordelisi furiosa, attacca la madre dopo l’eliminazione al GF Vip: “Era meglio se stavo zitta…”

Antonella Fiordelisi è stata eliminata nella puntata del GF Vip di lunedì sera 20 marzo. Un’eliminazione che ha spiazzato dato che molti la ritenevano una delle possibili vincitrici del programma. La terza finalista invece è Giaele De Donà che inaspettatamente è arrivata quasi alla finalissima.

Mancano due settimane alla fine del reality di Canale 5 e ora l’unico obiettivo per tutti è la vittoria. Antonella a quanto pare non ha gradito tanto questa sua eliminazione e uscita dalla casa ha mandato subito una stoccata alla sua famiglia, che secondo lei è colpevole di questo risultato del televoto.

Antonella Fiordelisi furiosa con la madre dopo l’eliminazione al GF Vip

Come detto in precedenza il risultato di questo televoto ha stupito tutti. La sua eliminazione ha lasciato perplessi anche Alfonso Signorini e gli opinionisti che mai avrebbero immaginato una finale senza di lei. Però, dietro tale scelta da parte dei fan votalrla ci sarebbe una spiegazione logica.

DOpo l’eliminazione del suo fidanzato Edoardo e nei giorni seguenti, l’ex schermitrice ha avuto un crollo chiedendo lei stessa di non voler arrivare in finale. Inoltre, a mettere contorno ci hanno pensato proprio i genitori della ragazza, chiedendo ai fan di farla uscire. “Vedere da mamma mia figlia che chiede ai fan di votarla ad uscire mi ha portata a fare un appello, per non salvarla al televoto lunedì.”

L’affondo in diretta tv: Era meglio se stato zitta

A quanto pare queste parole lette in studio, dopo la sua eliminazione non sono piaciute ad Antonella. Molto probabilmente la ragazza in quel momento in confessionale si è solo sfogata ma di certo non sarebbe mai voluta uscire dalla Casa. Quindi arrabbiata e delusa ha lanciato in diretta una stoccata alla madre, che non è passata del tutto inosservata ai telespettatori:

“Grazie mamma che mi hai fatta uscire, è stato tutto controproducente, era meglio se stavo zitta”. Intanto, da Casa, Edoardo guardando la trasmissione ha subito detto una cosa per evitare polemiche e insinuazioni, per lui Antonella è uscita per scelta dello stesso fandom e il principale motivo del suo addio è stato il suo malessere emotivo.