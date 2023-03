GF Vip eliminazione Antonella Fiordelisi: i Donnalisi svelano i veri motivi per cui l’hanno cacciata

Dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi dalla casa del GF Vip sul web è scoppiato il caos. In molti, infatti, sono apparsi sbalorditi in quanto credevano che la ragazza sarebbe andata in finale.

Ad ogni modo, pare che dietro la scelta di non salvarla ci sia una strategia ben precisa messa in atto, in primis dalla famiglia di lei, e in secondo luogo dai numerosi fan della ragazza. Attraverso una lunghissima lettera, infatti, i Donnalisi hanno spiegato ad Antonella perché hanno agito in questo modo.

I fan di Antonella le scrivono una lettera di spiegazioni

Antonella Fiordelisi è stata eliminata dalla casa del GF Vip durante la puntata di ieri del reality show. La ragazza è apparsa visibilmente provata da tale decisione. Malgrado tutte le volte in cui avesse detto di stare male e di voler uscire, lei avrebbe continuato ad andare avanti e avrebbe voluto arrivare in finale. I suoi fan, allora, le hanno scritto una lettera per spiegarle i veri motivi che li hanno guidati verso la scelta di non salvarli.

Dopo gli appelli dei genitori di Antonella, infatti, tantissime persone hanno cominciato a dare i loro voti a Milena Miconi, in modo da far scendere le quotazioni di Antonella. Ma perché tutto questo? C’entra davvero il malessere dell’ex gieffina? In parte. Nella lettera in questione, infatti, i Donnalisi hanno svelato di aver attuato una specie di strategia. I fan della giovane, infatti, hanno lanciato anche delle stoccate contro il reality show.

La Fiordelisi capirà perché è stata eliminata dal GF Vip?

I Donnalisi ha scritto di aver eliminato Antonella Fiordelisi dal GF Vip in quanto, ormai, era palese a tutti che la ragazza non sarebbe andata in finale neppure durante quel televoto. Purtroppo, nella casa ci sarebbero tanti “comodini” e “raccomandati” in grado di andare a vanti e di prendere il posto di Antonella. Quest’ultima, infatti, non avrebbe mai vinto il reality show, pertanto, i fan che le vogliono bene hanno votato in modo da farla uscire ed evitarle altre due settimane di sofferenza.

La scelta fatta, dunque, dovrebbe essere stata mossa dal desiderio di tutelare la ragazza, ma lei sarà in grado di capirlo? Stando a quanto accaduto nella messa in onda di ieri del GF Vip sembra di no. La giovane, infatti, è apparsa piuttosto triste e sconcertata dalla decisione presa dai suoi fan. Non resta che attendere per vedere se cambierà idea.