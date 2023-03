Antonella Fiordelisi, i genitori commentano l’uscita della figlia dal GF Vip, lei compie un gesto forte (FOTO)

Come tutti i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di vedere, nel corso della puntata di ieri del reality show, Antonella Fiordelisi è stata eliminata a causa dei suoi genitori. Le sue fandom hanno deciso di impedirle di arrivare in finale a causa della troppa sofferenza che la ragazza pare stesse provando.

L’ex gieffina, però, non ha molto apprezzato l’ingerenza da parte dei genitori, che hanno spinto i Donnalisi a farla uscire dalla casa. Pertanto, in molti erano curiosi di sapere in che modo avrebbero reagito il papà e la mamma della giovane. Ebbene, vediamo cosa è successo.

I commenti dei genitori di Antonella Fiordelisi: gesto contro mamma Milva

Dopo l’uscita di Antonella Fiordelisi dalla casa del GF Vip, i genitori hanno commentato quanto accaduto. Partendo dalla mamma, che è stata la principale artefice di tutto il caos che è scoppiato in questi giorni, la donna si è trincerata dietro un rigido silenzio. Una volta uscita dalla casa, infatti, Antonella le ha tolto la gestione del suo account Instagram ed ha ripreso possesso del suo profilo.

Nel farlo, la ragazza ha compiuto anche un gesto, che sembra essere una chiara presa di posizione da parte sua contro i genitori. Nello specifico, infatti, ha rimosso dal suo profilo Instagram la lunga lettera che la signora Milva ha scritto per Pier Silvio Berlusconi. In questo modo, dunque, la ragazza ha dimostrato di non essere per nulla d’accordo con quanto detto da sua madre, anche a causa delle numerose imprecisioni presenti in quella missiva.

GF Vip, i commenti di Stefano e dell’ex di Antonella

Per quanto riguarda il papà di Antonella Fiordelisi, invece, Stefano ha commentato l’uscita della figlia dalla casa del GF Vip con una foto. Nello specifico, infatti, ha pubblicato un’immagine della ragazza mentre è intenta a saltare e a sorridere felice, in segno di sollievo per aver fatto in modo di interrompere la sua esperienza in casa. (Continua dopo la foto)

Intanto, anche Gianluca Benincasa ha commentato quanto accaduto. L’ex di Antonella Fiordelisi ha sbottato, per l’ennesima volta, contro i genitori di Antonella, accusandoli di averle messo i bastoni tra le ruote. Lei è una ragazza matura e adulta, che è in grado di prendere le sue decisioni da sola. Con questa manovra, invece, i suoi genitori non hanno fatto altro che farle terra bruciata nel mondo della televisione. Sarà davvero così?