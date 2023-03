Oroscopo 22 marzo 2023: Ariete in forma, Bilancia molto stressati

Secondo l’oroscopo del 22 marzo, i Pesci potrebbero ricevere un’interessante proposta di lavoro. I Cancro sono un po’ tesi e devono rilassarsi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete assolutamente sulla cresta dell’onda. Questo è un ottimo momento per i nati sotto questo segno. Non arrendetevi dinanzi le difficoltà e lottate fino in fondo se davvero ci tenere a conquistare qualcosa.

Toro. Buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale. Cercate di allargare i vostri orizzonti se siete single. L’Oroscopo del 22 marzo vi esorta ad essere un po’ più riflessivi e meno impulsivi.

Gemelli. Giornata all’insegna delle novità e delle scoperte. Se siete indecisi su una decisione da prendere, forse è il caso di lasciarvi guidare dal consiglio di una persona cara. Non siate troppo reticenti.

Cancro. Siete molto tesi dal punto di vista professionale. Ci sono delle responsabilità che vi state addossando e che vi stanno generando un po’ di tensioni. Dal punto di vista sentimentale è bene essere un po’ più aperti.

Leone. Buon momento per quanto riguarda i nuovi amori. Nel lavoro dovete essere intraprendenti e sicuri di voi. Cercate di dare tempo al tempo e di non soffermarvi troppo su quello che pensano gli altri.

Vergine. Date meno peso ai giudizi esterni. Allo stesso tempo, però, ascoltate quello che vi dicono le persone a voi care. Le critiche costruttive vanno ascoltate e nel caso applicate. Ignorate, invece, quelle solo distruttive.

Previsioni 22 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. I nati sotto questo segno sono un po’ troppo stanchi. Cercate di non affaticare troppo la vostra mente e il vostro corpo, altrimenti c’è il rischio di avere un crollo. Meglio fare poche cose, ma buone.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del 22 marzo vi invitano ad accogliere questa primavera nel migliore dei modi. In ambito professionale si prospetta un periodo piuttosto roseo, quindi, allargate i vostri orizzonti.

Sagittario. In amore è tempo di fare delle scelte. Se siete single, cercate di essere meno esigenti e introversi. Le delusioni eventualmente vissute in passato non devono ostacolare il vostro presente e il vostro futuro.

Capricorno. Buon momento per dare il vita a qualcosa di vostro. Potrebbe trattarsi di un progetto lavorativo, ma anche personale. Ci sono delle novità in arrivo, sappiate cogliere il buono in ogni circostanza.

Acquario. Le stelle vi invitano ad essere più reattivi. Spesso tendete ad assorbire i comportamenti e i malumori delle persone che vi circondano e questo potrebbe portarvi a provare un po’ di malessere.

Pesci. Giornata molto interessante dal punto di vista dei rapporti di coppia. I single, invece, dovrebbero guardarsi attorno, con la primavera, infatti, potrebbe arrivare anche un nuovo amore o una proposta di lavoro allettante.