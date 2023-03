Oriana Marzoli sgridata da un autore del GF Vip durante fuori onda, lei non ci sta e sbotta (VIDEO)

La puntata di ieri del GF Vip è stata davvero piuttosto movimentata. In realtà, un po’ tutte le ultime messe in onda del programma stanno regalando colpi di scena e momenti di riflessione nei telespettatori. Tra i tanti episodi verificatisi, però, ce n’è stato uno che si è verificato fuori onda e che riguarda una lite tra Oriana Marzoli e un autore del GF Vip.

Durante un blocco pubblicitario, infatti, Oriana si stava confrontando con Nikita su alcune cose accadute. Ebbene, in quel momento, è intervenuto un autore con tono decisamente seccato e rigido. Vediamo cosa è successo.

Un autore richiama Oriana Marzoli al GF Vip: ecco perché

Oriana Marzoli è stata pesantemente redarguita da un autore del GF Vip durante la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip. La ragazza era molto provata in quanto, a seguito del discorso fatto da Alfonso Signorini sulla squalifica di Daniele Dal Moro, le colpe dell’accaduto sono state addossate a lei. La giovane, così, era profondamente turbata. Ad un certo punto, poi, durante un blocco pubblicitario, la concorrente ha avviato una conversazione con Nikita per confrontarsi su alcune dinamiche.

Ebbene, in quel momento, la donna ha pronunciato delle parole che, a quanto pare, non sono piaciute agli autori del programma. In un primo momento, infatti, si è sentita la voce di un membro dello staff che, mediante gli altoparlanti presenti in casa, ha esortato la ragazza a stare in silenzio. Oriana, però, non si è curata molto della cosa, sta di fatto che ha proseguito il suo discorso. A quel punto, allora, il richiamo è divenuto molto più ferreo.

Oriana non ci sta e sbotta duramente

L’autore del GF Vip, infatti, ha richiamato nuovamente Oriana Marzoli dicendole di stare in silenzio. Questa imposizione, però, non è piaciuta alla ragazza che, infatti, ha protestato duramente. La concorrente, infatti, ha sbottato contro il membro dello staff chiedendo per quale ragione dovesse rimanere zitta dato che non stesse dicendo nulla di male. La replica da parte degli autori, però, non è arrivata.

Oriana, così, è tornata al suo posto con fare molto provato e seccato. Intanto, il pubblico da casa ha commentato l’accaduto. In molti non stanno comprendendo per quale ragione in queste ultime settimane gli autori stiano censurando l’impossibile. Vero è che in più occasioni si è dato luogo a degli spettacoli trash davvero esagerati. Tuttavia, impedire ai concorrenti di esprimere addirittura la loro opinione sembra un po’ eccessivo.