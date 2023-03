Isola dei Famosi 2023, Pier Silvio cambia tutto per perdite economiche: cosa succederà

Dopo il GF Vip, anche l’Isola dei Famosi 2023 vivrà uno stravolgimento radicale dal punto di vista dei contenuti. In un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, infatti, è presente una notifica emanata direttamente da Pier Silvio Berlusconi, il quale ha deciso di apportare delle modifiche sostanziali anche a tale reality show.

Nello specifico, infatti, sono state enunciate le nuove direttive da seguire onde evitare che, anche in questo programma, si verifichino situazioni incresciose come quelle accadute al GF Vip. Vediamo nel dettaglio tutto quello che succederà e la piega che prenderà lo show.

Pier Silvio svela perché bisogna cambiare i reality show: perdite economiche

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di stravolgere anche l’Isola dei Famosi 2023 oltre al GF Vip. In particolar modo, infatti, l’amministratore delegato ha dichiarato quanto sia importante per un programma ricevere il consenso da parte del pubblico e, soprattutto, degli sponsor. Quello che è accaduto al reality di Alfonso Signorini, infatti, ha arrecato un danno all’azienda non soltanto dal punto di vista morale, ma anche materiale.

Molti brand, infatti, si sono dissociati da tali contenuti mandati in onda, al punto da ritirare i propri prodotti. Diverse aziende, dunque, non vogliono che il loro nome venga associato a trasmissioni divulgatrici di contenuti così trash e di bassa lega. Considerando che in un momento così complesso dal punto di visa economico la presenza degli sponsor e delle pubblicità è fondamentale, risulta necessario apportare delle modifiche.

Ecco cosa cambierà all’Isola dei Famosi 2023

Ciascun programma televisivo, infatti, matura un guadagno pari al 56% solo grazie alle pubblicità. Nel momento in cui questo elemento viene meno, anche l’interno guadagno della rete non ne giova. Proprio in virtù di questo, pare sia assolutamente imprescindibile prendere una decisione in tal senso. Stando a quanto rivelato da Pier Silvio Berlusconi, dunque, anche l’Isola dei Famosi 2023 dovrà seguire una linea decisamente poco trash.

Ilary Blasi dovrà fare in modo di garantire un contenuto che sia in grado di incuriosire il pubblico da casa e di appassionare soprattutto le famiglie. Per tale ragione, non saranno tollerati comportamenti violenti, prevaricatori, scortesi e diseducativi. Insomma, si tratta di una modifica davvero importante considerando la natura trash che hanno sempre avuto i reality show. Pertanto, non resta che attendere per vedere nel concreto tutto quello che accadrà dopo l’introduzione di tali modifiche.