Daniele Dal Moro commenta il GF Vip e bordate: l’ira del veneto contro il reality show

La squalifica di Daniele Dal Moro dal GF Vip non è andata proprio giù al concorrente. Se fino a pochi giorni fa c’erano dubbi adesso basta leggere i suoi commenti e guardare i suoi post su Instagram contro il programma.

Appena uscito dalla Casa l’ex tronista ha fatto sapere che a breve racconterà tutta la verità su quello che è accaduto, spiegando che il comportamento avuto dagli autori non gli è affatto piaciuto.

Si è sentito un latitante, tanto che è stato cacciato fuori senza nemmeno salutare i suoi compagni di avventura. Una nuova bordata contro Signorini e tutta la produzione è arrivata ieri sera, mentre guardava la diretta..

Nuova bordata di Dal Moro contro il GF Vip

Daniele Dal Moro continua ad essere arrabbiato con il Grande Fratello Vip. Ieri sera il bel veneto avrebbe dovuto fare una sorpresa ad Oriana Marzoli ma non è successo niente di tutto questo. Il motivo lo ha spiegato lui stesso, affermando di non voler mettere in mostra la sua persona per questi teatrini. Di conseguenza ha preferito starsene a casa e guardare il programma direttamente dal suo divano.

E proprio nel corso della diretta Daniele si è fatto sentire sui social commentando – a modo suo – la puntata. “Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una porcata. Fine”. Poi ha aggiunto: “La mia voglia sfondare quella cazz* di porta rossa e piombare nella Casa”. Dal Moro ha anche commentato la presenza di Patrizia Rossetti in studio, evidenziando l’assenza di qualche amico che potesse difenderlo: Patrizia che mi ama seduta davanti… Wilma, Attilio, George, Salatino e Antonino al bar…

Cosa ha da dire l’ex vippone?

Il giovane ed ex partecipante del Grande Fratello Vip sembra davvero un fiume in piena anche se al momento ha spiegato che non uò parlare. Deve rispettare un contratto e per questa ragione, per adesso deve fare silenzio. Ma a tempo debito racconterà tutto, mettendo la parola fine a questo GF Vip di figlia e figliastri, ha fatto sapere.