Matrimonio Cecilia Rodriguez Ignazio Moser, guai in vista: “Non mi posso sposare più…”

Brutte notizie per i fan di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser specie per quanto riguarda il loro matrimonio. I due ragazzi sarebbero dovuti convolare a nozze il prossimo ottobre, anche se la data non era stata ancora ufficializzata.

Purtroppo, però, qualcosa sembra sia andata storta. Durante un botta e risposta con i fan, infatti, la sorella di Belen ha svelato che sono sorti dei problemi, pertanto, il matrimonio non potrà celebrarsi come inizialmente stabilito. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Salta il matrimonio ad ottobre tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Il matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non s’ha da fare. I due ragazzi avevano stabilito la data delle loro nozze un po’ di tempo fa, ma poi sono state tante le notizie trapelate in merito ad alcune problematiche. Le prime hanno fatto riferimento ad alcuni problemi tra i due. C’è stato, addirittura, chi ha ipotizzato una possibile crisi nella coppia. Queste indiscrezioni, però, si sono rivelati dei pettegolezzi.

I diretti interessati, infatti, ci hanno tenuto a precisare di essere molto innamorati e di non avere alcuna intenzione di lasciarsi. Ad ogni modo, in queste ore è stato un altro il problema che è piombato nella loro vita. Nel corso di una chiacchierata con i suoi fan, infatti, Cecilia ha svelato che, purtroppo, non potrà sposare il suo Ignazio il prossimo ottobre. La donna ha spiegato che sono sorte delle complicazioni che la obbligano necessariamente a spostare.

Cecilia svela cosa è successo e fa una richiesta ai fan

Purtroppo, infatti, una sua zia a cui tiene moltissimo non potrà prendere parte al matrimonio ad ottobre. Proprio per tale ragione, Cecilia Rodriguez ha rivelato che non avrebbe potuto sposare Ignazio Moser4 senza questa figura fondamentale nella sua vita. In virtù di questo, quindi, i due hanno deciso di rimandare. Al momento stanno valutando altre date, tuttavia, la ragazza ha ammesso di non averne fissata ancora nessuna nuova.

Naturalmente, non sappiamo se quella di Cecilia sia solo una strategia per esortare le persone a non farle più domande sulla faccenda e per essere vaga, o se realmente non ha ancora trovato una nuova data. In ogni caso, la giovane ha detto che, non appena ne saprà di più, sicuramente aggiornerà i fan. Per tale ragione, le persone che la seguono non devono pressarla su questo argomento.