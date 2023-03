Biagio Di Maro sbarca al cinema dopo Uomini e Donne: l’annuncio che spiazza tutti

In questi giorni, Biagio Di Maro ha pubblicato dei video su Tik Tok in cui ha annunciato di essere sbarcato al cinema. L’ex cavaliere di Uomini e Donne è uscito dal programma su esortazione di Maria De Filippi a causa dei comportamenti che ha sempre assunto con le dame con cui si è frequentato.

A quanto pare, però, la visibilità ottenuta nel talk show pomeridiano di Maria De Filippi gli è stata molto utile poiché è stato chiamato come attore per recitare in un film. La notizia, chiaramente, ha lasciato tutti senza parole. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto.

Biagio fa un grande annuncio

Dopo aver abbandonato Uomini e Donne, Biagio Di Maro è diventato molto più attivo sui social. L’uomo, infatti, pubblica spesso video e contenuti volti ad aggiornare i suoi fan di quello che fa nelle sue giornate e di ciò che accade nella sua vita. Ad ogni modo, tantissime sono le persone che approfittano della sua esposizione mediatica per inondarlo di insulti e di parole poco carine.

Proprio di recente, infatti, alcuni utenti lo hanno esortato a non darsi troppe arie poiché, in fin dei conti, ha preso parte solo a Uomini e Donne e non ha fatto niente di più. Ebbene, a tal proposito, Biagio ha deciso di replicare facendo una confessione inaspettata. Nel dettaglio, ha ammesso che la sua carriera nel mondo dello spettacolo sta andando molto più avanti di UeD. In questo periodo, infatti, è stato preso come attore all’interno di un film.

Di Maro al cinema dopo Uomini e Donne: cosa ha rivelato

Nell’annunciare il suo ingresso nel mondo del cinema, Biagio Di Maro ha svelato di non poter anticipare quale sia il film né, tanto meno, quale sia il suo personaggio. Il napoletano, però, ha detto che, malgrado non sia il protagonista, appare comunque in tutti gli episodi previsti. Al momento, non ha potuto dare altre informazioni sulla faccenda in quanto vincolato ad un contratto.

Nel momento in cui avrà il via libera per poter parlare della faccenda, darà qualche aggiornamento in più attraverso i social. Inoltre, Biagio ha anche annunciato che presto pubblicherà mediante i suoi social alcuni estratti del film in questione volti a mettere in evidenza le scene in cui lui è presente. La notizia, ovviamente, sta generando molto clamore sui social.