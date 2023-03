Uomini e Donne spoiler 22 marzo: Silvio e Gemma chiudono? Nuova segnalazione

Gli spoiler della puntata del 22 marzo di Uomini e Donne rivelano che Gemma Galgani e Silvio siederanno nuovamente al centro studio. Dopo l’esilarante racconto che è andato in onda nel corso di una precedente puntata del talk show pomeridiano, i due torneranno ad occupare la scena.

Le cose tra loro, però, prenderanno una piega un po’ inaspettata. La coppia, infatti, potrebbe addirittura arrivare a prendere la decisione di interrompere la conoscenza. In studio, poi, arriverò una nuova segnalazione.

Spoiler 22 marzo: Gemma e Silvio ai ferri corti

Nella puntata di mercoledì 22 marzo di Uomini e Donne vedremo che Gemma e Silvio occuperanno di nuovo la scena. Maria De Filippi inviterà i due ad accomodarsi al centro dello studio per raccontare come stiano procedendo le cose tra loro Ebbene, il cavaliere sembrerà piuttosto spazientito. Nello specifico, infatti, ammetterà di non essere più molto motivato a continuare la conoscenza con Gemma.

Il motivo risiede nel fatto che la dama è troppo fredda nei suoi riguardi e troppo ostile alle sue richieste di esternazione di attenzioni. Per tale ragione, comincerà a paventare l’ipotesi di chiudere definitivamente la loro conoscenza. Dopo un battibecco piuttosto lungo, poi, i due arriveranno ad una conclusione. Nello specifico, prenderanno la decisione di continuare a darsi un’altra chance nella speranza che le cose migliorino,

Nuova segnalazione a Uomini e Donne

Restando sempre in tema di trono over, poi, nella puntata del 22 marzo di Uomini e Donne vedremo che Armando Incarnato prenderà la parola per fare una segnalazione. Dopo aver attaccato Desdemona in una precedente puntata, fino a spingere Maria De Filippi ad allontanare la dama dallo studio, il cavaliere prenderà di mira un’altra persona. Nello specifico, infatti, stavolta si rivolgerà a Paola.

A tal riguardo, Incarnato ammetterà che la donna ha anche lei un agente al di fuori che le dice esattamente come deve comportarsi. Anche questa segnalazione solleverà un polverone senza fine. Al trono classico, invece, ci saranno tante novità che, probabilmente saranno approfondite nelle prossime puntate. Soprattutto Nicole, che nelle scorse messe in onda non ha parlato, sarà una delle prime ad essere chiamata in studio. Per lei scenderà un nuovo corteggiatore, che desterà molto sgomento. La tronista, inoltre, approfondirà anche la conoscenza con i corteggiatori che già sono presenti in studio per lei.