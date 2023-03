Uomini e donne oggi: la scelta di Lavinia sembra chiara, Maria stronca Alessio C.

Oggi martedì 21 marzo 2023, è andato in onda il secondo appuntamento settimanale con Uomini e donne. Nella puntata in questione largo spazio al trono classico in particolar modo al percorso di Lavinia. La tronista ha portato i due Alessio ed è tornata a parlare di un argomento per lei importante, che riguarda le sue fragilità tra ansie e attacchi di panico.

Mentre con Campoli ha trascorso un’esterna serena e tranquilla, non si può dire lo stesso di quella vissuta con Corvino.La ragazza è tornata a parlare di alcune segnalazioni su di lui che riguardano anche la sua ex fidanzata. Per parlare della sua passata relazione, Corvino ha chiesto alla Maria di spegnere le telecamere. E qui a tutti non è passato inosservato un dettaglio

Uomini e donne oggi: Lavinia Mauri avrebbe già la sua scelta

I telespettatori a casa, dopo che i due hanno continuato l’esterna senza telecamere e dopo che Lavinia gli ha detto di avergli voluto lasciare il suo numero di cellulare, non hanno più dubbi, per loro la scelta è Corvino.

Alessio fino ad oggi è sembra stato un pò misterioso mentre Campoli si è sempre mostrato più sincero. Conoscendo Lavinia, molto probabilmente la ragazza però è orientata più versoi l bel napoletano, altrimenti lo avrebbe già eliminato.

In studio, Corvino appare infastidito dal fatto che Lavinia continua a tenerlo sotto accusa attraverso la sua ex fidanzata. Secondo lui la Mauri sta cercando solo scuse.

Corvino lascia lo studio, Maria si espone apertamente

Dopo una serie di battibecchi a cui si aggiunge anche Gianni Sperti, Corvino si infastidisce. Inoltre, Lavinia decide anche di ballare in centro studio con il suo rivale e questo porta il bel napoletano ad abbandonare il parterre. A questo punto l’opinionista si scatena contro il corteggiatore dando per ipotesi che forse tutte queste segnalazioni che arrivano su di lui non sono infondate.

Alla fine a prendere parole e ad esporsi apertamente è Maria De Filippi che da ragione a Lavinia. La conduttrice cerca di rassicurarla e svela qual è il suo pensiero sul comportamento di Alesso ‘il biondo’: “Non penso sia confermare le voci, ma penso sia mettere davanti se stesso a te. Prenditi il tempo di cui hai bisogno”