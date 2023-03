Un posto al sole anticipazioni, una verità sconvolge il Ferri: il figlio di Lara e Roberto non è della Martinelli. Chi è la vera madre?

Nelle prossime puntate di Un posto al sole una verità sconvolgerà non solo il Ferri ma anche tutti gli appassionati della soap opera

Lara è tornata a Napoli con un bambino, Tommaso Ferri, figlio suo e di Roberto Ferri (o meglio, questo è ciò che sostiene lei). Il suo ritorno ha scatenato la quotidianità di Roberto Ferri e Marina Giordano, che si sono trovati faccia a faccia non solo con l’ex di lui, ma anche con quello che, stando alle parole della Martinelli, è suo figlio!

Tuttavia i colpi di scena non sono finiti, perché nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, scopriremo che questo bambino, anche se porta il cognome di Roberto, non è affatto il figlio di Lara! Chi è la madre biologica?

Un posto al sole anticipazioni: Chi è la vera madre del piccolo Tommaso?

Lara Martinelli, come sappiamo, ha perso il bambino che aspettava da Roberto Ferri quando erano ancora insieme, ma è tornata a Napoli con un bambino, facendo credere al marito di Marina che quel piccolo pargoletto è figlio suo. A quanto pare, la perfida Martinelli quel bambino lo ha acquistato con parte del denaro ricevuto dalla coppia.

Sappiamo solo che, per realizzare il suo piano diabolico, Lara si è rivolta alle sue conoscenze in Russia, grazie al suo passato con Menkov. La madre biologica del bambino sarebbe una donna che è apparsa nella serie a luglio 2022.

Quest’ultima bisognosa di danaro avrebbe accettato di vendere il suo bambino. Un crimine che, quando verrà scoperto, rivoluzionerà le dinamiche della TV soap.

Marina distrutta per l’invadenza di Lara

Negli attuali episodi stiamo vedendo Marina davvero in grande difficoltà nel gestire Lara. La Martinelli come sempre sta cercando di fare tutto il possibile per allontanare la coppia ma possiamo già anticiparvi che questo non accadrà! Al momento però non ci resta altro che attendere le nuove puntate