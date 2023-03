Un posto al sole, anticipazioni 22 marzo 2023: Otello disposto a tutto per aiutare Silvia

Una nuova puntata mercoledì 22 marzo attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Viola non riuscirà a nascondere la sua gelosia nei confronti del rapporto tra Eugenio e Lucia.

Infatti, il Nicotera, dopo aver notato che la moglie non sembra gradire la forte sintonia che si è creata tra lui e la sua collega, penserà di avere ancora qualche piccola speranza.

Intanto Otello, vuole aiutare Teresa. Il Testa non vorrà però vendere la casa di Teresa a Indica ma vorrà chiedere un prestito a Renato. Intanto il Poggi guarderà con ammirazione il lavoro di Rosa, impegnata a occuparsi sia delle Terrazza che della casa di Niko.

Un posto al sole anticipazioni: Eugenio da una seconda chance a Viola, Otello chiede un prestito a Renato

Nella puntata in onda mercoledì sera su Rai 3, Eugenio capisce di avere ancora qualche speranza con la moglie. L’uomo si è accorto che la sua consorte è gelosa del rapporto che ha con la collega e per questo motivo comincerà a sperare che tra di loro c’è ancora qualche possibilità

Silvia intanto non riesce ancora a trovare una soluzione con il suo locale ma ad aiutarla fortunatamente arriverà Otello. L’uomo è deciso a risollevare la donna ma per farlo non venderà la casa di Teresa. Il Testa chiederà un prestito a Renato, convinto che il Poggi non gli negherà l’aiuto. Il papà di Niko però, ve lo anticipiamo, non sarà per nulla felice di questa richiesta e cercherà di uscirne in modo pulito, senza ferire Otello.

Anticipazioni 22 marzo: Renato affascinato da Rosa

Prima di trovarsi a dover gestire una situazione che non avrebbe mai immaginato, Renato si lascerà affascinare da Rosa. Quest’ultima è stata assunta come governante alla Terrazza e la sua presenza all’uomo non è passata del tutto inosservata. Nello stesso tempo però oltre a ammirare Rosa, dovrà presto occuparsi di come negare il prestito a Otello, senza che lui ci rimanga male.