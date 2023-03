Il Commissario Ricciardi 3 si farà: Ecco le anticipazioni sulla prossima stagione

Questa sera su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata della seconda stagione de Il Commissario Ricciardi.

Ovviamente, visto anche il grande successo di questa seconda edizione è lecito chiedersi se ci sarà anche un prosieguo della fiction che vede protagonista Lino Guanciale. Ma cosa sappiamo? Scopriamolo insieme

Ci sarà la terza stagione de Il commissario Ricciardi?

La possibilità di una terza stagione de Il Commissario Ricciardi è aperta soprattutto da fatto che con questa seconda stagione si è arrivati a coprire fino al decimo dei tredici romanzi ufficiali di Maurizio de Giovanni.

Restano fuori, oltre a diverse produzioni minori come i racconti inclusi in raccolte come “L’ultimo passo di tango”, i tre ultimi romanzi che sono fondamentali per il futuro del Commissario Ricciardi. Parliamo di “Il purgatorio dell’angelo. Confessioni per il commissario Ricciardi”, “Il pianto dell’alba. Ultima ombra per il commissario Ricciardi” e l’ultimo pubblicato“Caminito.

Un aprile del commissario Ricciardi”. Fino a “Il pianto dell’alba”, tutto si svolge nell’arco di tre anni mentre per “Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi” c’è uno stacco di cinque anni.

Lino Guanciale torna: ecco le anticipazioni

Secondo le anticipazioni Il Commissario Ricciardi 3 potrebbe essere l’ultima stagione per Lino Guanciale. Stando a quanto trapelato in rete nell’ultima serie in onda il prossimo 2025 dovremmo vedere Ricciardi finalmente ufficializzare la sua storia con Enrica.

Nello stesso tempo il Commissario si vedrà costretto a raccontare alla sua amata tutta la verità sul suo passato e su ciò che lo tormenta da sempre.

Stando a quanto si legge dal romanzo la coppia avrà anche una bambina, che si chiamerà Marta. Nell’ultimo capitolo, invece, si scoprirà che Marta, la figlia del commissario ha anche lei il dono-maledizione che suo padre ha da quando è un bambino. Insomma, al momento non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.