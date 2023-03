Isola dei famosi 2023, dopo l’intervento di Pier Silvio arrivano le “riserve”: chi sono e cosa faranno

Manca meno di un mese all’inizio di questa nuovissima edizione de l’Isola dei Famosi. Rispetto a quelle precedente sembra che questa sia davvero la stagione delle rivoluzione, dopo l’intervento drastico di Pier Silvio.

L’amministratore delegato Mediaset ha stabilito nuove direttive da seguire onde evitare che, anche in questo programma, si verifichino situazioni incresciose come quelle accadute al GF Vip. A tal proposito arriveranno delle riserve, ovvero persone che sostituiranno altri concorrenti in alcuni casi. Vediamo nel dettaglio tutto quello che succederà e la piega che prenderà lo show.

Isola dei famosi 2023 spuntano le riserve

Tra le novità della nuova edizione dell’Isola dei Famosi spiccano le “riserve“, ovvero una serie di concorrenti non ufficiali che faranno presenza fissa nello studio di Ilary Blasi. Stando ai rumors, il gruppo sarà formato da sei aspiranti concorrenti che assumeranno inizialmente i panni di ospiti del reality, per poi volare in Honduras non appena sarà possibile.

I concorrenti entreranno a far parte del gioco però solo in alcuni casi, ovvero ad esempio se un naufrago decide di ritirarsi, ha un incidente oppure quando si tratta di eliminati da televoto speciale. Stando ai rumors le riserve dovrebbero essere sei e oltre a sperare di poter volare sull’isola potranno anche commentare insieme agli opinionisti e conduttrici le puntate.

Spuntano già i primi tre nomi delle riserve

Nonostante l’isola dei famosi ancora non sia iniziata e si è appena parlato di riserve sono spuntati già i nomi di coloro che potrebbero avere questo ruolo. La prima dovrebbe essere Selen, pseudonimo di Luce Caponegro, ex attrice a luci rosse e attrice cinematografica italiana.

Nello stesso ruolo dovrebbe esserci Luca Di Carlo, legale di Ilona Staller, nonché protagonista ospite della scorsa edizione. Infine spicca il nome di Costantino Vitagliano, ex tronista e modello italiano. Insomma, al momento non ci resta altro che attendere