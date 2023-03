Uomini e donne anticipazioni: Armando Incarnato incastra un’altra dama, caos in studio

Ancora una volta il trono over di Uomini e donne è al centro dello studio. Stando alle anticipazioni, dopo quanto accaduto con Desdemona un’altra dama è finita nel mirino…

A smascherarla ancora una volta Armando Incarnato, che ha portato a Maria De Filippi delle prove gravissime contro la donna.

Uomini e donne anticipazioni: Armando Incarnato smaschera un’altra dama

Dopo il ritiro forzato di Desdemona, a causa degli audio in possesso di Armando che rivelavano la strategia della dama per rimanere il più possibile nel programma, il cavaliere sembra aver messo gli occhi su Paola Ruocco. Secondo le anticipazioni infatti, Incarnato avrebbe accusato la donna di avere alle spalle un manager che le consiglia come comportarsi nel programma, con lo scopo di avere visibilità .

D’altronde c’è da dire che anche Gianni Speri nelle puntate precedenti ha sempre avuto questa impressione e non ha mai nascosto il suo pensiero. Al momento, però, non sappiamo se la Ruocco è stata mandata via o meno dal programma, quel che è certo però è che al trono over i colpi di scena non mancano mai.

Desdemona denuncia Armando, Gianni e Alessandro

La scorsa settimana negli studi di Uomini e donne è accaduto davvero l’impensabile. Desdemona non ha fatto proprio una bella figura tanto che ad un certo punto anche Maria De Filippi è sembrata stufa di tutta la situazione, invitando la dama ad andare casa. Armando ha portato in studio messaggi e vocali dove la donna is accordava con il suo manager sul come procedere con i cavalieri.

All’inizio Desdemona ha provato a mentire poi alla fine davanti al fatto compiuto non ha potuto fare a meno di ammettere i suoi errori. Nello stesso tempo, la donna tornata a casa con un post sui social ha fatto sapere di aver denunciato Armando, Gianni e Alessandro per aver reso pubbliche delle sue conversazioni private. Al momento quindi la questione è passata in mano agli avvocati.