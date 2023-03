GF Vip, Clizia Incorvaia svela retroscena su Antonella e Edoardo: cosa è successo fuori

Clizia Incorvaia ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha parlato di alcune dinamiche inerenti il GF Vip e anche di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Nel corso dell’intervista, chiaramente, non sono mancati commenti su sua sorella Micol, che si è aggiudicata il titolo di finalista la scorsa settimana.

Le confessioni e considerazioni fatte da Clizio sono davvero molteplici ed hanno aperto il pubblico a diverse interpretazioni e supposizioni. Vediamo nel dettaglio tutto quello che ha rivelato.

Le parole di Clizia su Edoardo e Antonella

Partendo da Antonella ed Edoardo, Clizia Incorvaia non ha potuto nascondere la gioia nel vedere la Fiordelisi fuori dalla casa del GF Vip. Secondo il suo punto di vista, questo è l’emblema del fatto che il pubblico è stanco di vedere personaggi aggressivi e arroganti. Per contro, invece, si preferiscono molto di più le persone eleganti, pacate ed educate, proprio come sua sorella.

In seguito, poi, ha svelato un retroscena sulla schermitrice e Edoardo. Quest’ultimo, infatti, si trova tra due fuochi. Da un lato è il fidanzato di Antonella, mentre dall’altro è molto amico di Paolo Ciavarro, cognato di Micol Incorvaia. Tale situazione, dunque, pone il ragazzo in una situazione piuttosto difficile. Al momento, Edoardo sta cercando di mantenere il piede in due scarpe, sta di fatto che appena uscito dalla casa è andato da Paolo e i due hanno avuto modo di parlare molto. Ma il loro rapporto riuscirà a resistere anche adesso che Antonella è uscita?

brutti commenti di Antonella e il traguardo di Micol

La risposta a questa domanda, chiaramente, sarà data solo ed unicamente dal tempi. Per il momento, però, i presupposti non sembrano essere affatto buoni. Da quando Antonella è uscita dalla casa del GF Vip, infatti, non si è staccata un attimo dai social e non ha esitato a manifestare tutto il suo disprezzo per la triade di finaliste formata da Micol, Oriana e Giaele. Non mancano, infatti, dei like messi dalla Fiordelisi a commenti velenosi contro le tre ragazze.

Ad ogni modo, oltre che parlare di Antonella ed Edoardo, Clizia Incorvaia ha voluto spendere anche qualche parola sul grande traguardo raggiunto da sua sorella. A tal riguardo, ha detto che la famiglia è felicissima e sta festeggiando da una settimana. Le cose, dunque, non potevano andare meglio di così.