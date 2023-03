Edoardo Donnamaria era un personaggio “scomodo” al GF Vip? Bordata al reality (FOTO)

Una volta terminata la sua esperienza al GF Vip e riabbracciata Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria sembra una persona felice e serena. Il ragazzo, infatti, di recente ha pubblicato su Instagram dei contenuti alquanto pungenti contro il programma.

Nello specifico, infatti, il ragazzo ha mostrato a tutti i fan un video in cui il giovane canticchiava una canzoncina contro il programma e contro tutte le persone che vi hanno preso parte. Ebbene, ad oggi, quelle parole sono totalmente avallate dall’ex gieffino. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso.

La stoccata di Edoardo Donnamaria contro il GF Vip

Edoardo Donnamaria ha lanciato una bordata contro il GF Vip dopo la sua squalifica e dopo l’uscita di Antonella Fiordelisi. Nello specifico, il ragazzo ha riproposto un video in cui è inquadrato lui intento a cantare una canzoncina contro il programma e contro i concorrenti. In particolare, Edoardo diceva di odiare tutto, sia il posto nel quale si trovava, sia tutte le persone che ve ne facevano parte.

Ad oggi, quelle parole risultano quanto mai verissime. Donnamaria, infatti, ha sviluppato una sorta di odio e di insofferenza al contesto del GF Vip, al punto da vivere la sua squalifica quasi come una liberazione. Adesso, poi, che lo ha raggiunto anche Antonella, il ragazzo non potrebbe essere più sereno ed appagato. Ad ogni modo, nel post in questione, Edoardo ha anche aggiunto di essere un personaggio piuttosto scomodo. Ma cosa significa questa frase?

La grande vicinanza a Daniele Dal Moro crea dei sospetti

All’interno del video contenente la stoccata contro il GF Vip, Edoardo Donnamaria ha inserito una breve didascalia che sta generando molto sgomento tra i fan. Nello specifico, infatti, il ragazzo ha alluso al fatto di essere stato squalificato dal programma in quanto ha sempre rappresentato un personaggio “scomodo”. Il suo riferimento, probabilmente, è andato alla tipologia di contenuti e di frasi che era solito esporre durante il suo periodo di permanenza in casa.

Ma oltre a questo potrebbe esserci anche altro? In queste ore, infatti, Edoardo ha pubblicato anche una dedica a Daniele Dal Moro. Anche se i due si sono scontrati in più occasioni e hanno discusso, nutrono una stima reciproca, pertanto, hanno la voglia di continuare a frequentarsi anche al di fuori. Tutto ciò, dunque, sta spingendo molti a credere che dietro le parole di Donnamaria si celi anche altro. Non resta che attendere per vedere se ci sarà qualche risposta a riguardo.