Edoardo e Antonella prima cena romantica dopo il GF Vip: ecco dove sono stati e che hanno fatto

Edoardo e Antonella finalmente si sono riabbracciati dopo le loro rispettive uscite dalla casa del GF Vip. I due ragazzi stanno recuperando tutto il tempo perso e ieri sera hanno avuto la loro prima cena romantica.

Dove si saranno recati i due per suggellare il loro amore e ufficializzare l’inizio della loro relazione lontano dalle telecamere della casa di cinecittà? Vediamo nel dettaglio che cosa hanno fatto e dove si sono recati.

Ecco la prima cena romantica tra Edoardo e Antonella

Una volta terminate le loro rispettive esperienze nella casa del GF Vip, Edoardo e Antonella si sono concessi una cena romantica lontano dai riflettori. I due ragazzi, però, non hanno saputo resistere alla tentazione di condividere con i fan i momenti salienti della loro cena. A tal riguardo, i protagonisti hanno svelato di essersi recati in un ristorante giapponese per mangiare il sushi.

I fan di Antonella sapranno sicuramente la passione sfegatata che la ragazza ha per questa tipologia di pietanza. Per tale ragione, Edoardo ha deciso di accontentarla portandola in uno dei suoi ristoranti preferiti. I due ragazzi sono apparsi estremamente felici e sereni di potervi finalmente vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori e, soprattutto, da quell’ambiente che nell’ultimo periodo li stava destabilizzando parecchio.

Come si sta ambientando la Fiordelisi fuori dal GF Vip

Stando a quanto trapelato dai rispettivi profili social di Edoardo e Antonella, la cena fuori è andata molto bene e non solo quella. I due ragazzi, al momento, non si sono separati un attimo e stanno trascorrendo praticamente tutte le giornate insieme. Al momento non hanno ancora preso decisioni importanti inerenti il loro futuro, ma questo è del tutto normale considerando che devono ambientarsi al mondo esterno.

Ad ogni modo, soprattutto Antonella, pare stia recuperando alla grande. La ragazza, infatti, ha ripreso pieno possesso dei suoi social e non li sta lasciando neppure un attimo. Al contempo, la giovane ne sta approfittando anche per vedere un po’ tutto quello che è accaduto durante questi sei mesi di permanenza all’interno del reality show. A quanto pare, i contenuti di cui sta prendendo visione non stanno facendo altro che fomentare le sue convinzioni in merito a ciò che ha sempre pensato di alcuni concorrenti. Su Nikita, ad esempio, è sempre più convinta che la loro amicizia sia sincera. Mentre, specie su Oriana e Micol non ha certamente un’opinione positiva.