Carola e Federico spariti dopo la scelta a Uomini e Donne: che fine hanno fatto?

La scorsa settimana è andata in onda la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne, la quale è ricaduta su Carola Carpanelli. Il tutto è stato registrato lo scorso 7 marzo, pertanto, sono passate oltre due settimane dal momento in cui i due sono divenuti una coppia.

Ebbene, in tutto questo tempo, i due ragazzi sono stati alquanto reticenti sui social. Anche adesso che potrebbero tranquillamente mostrare dei contenuti in reciproca compagnia, non lo stanno facendo. Questo sta generando molte domande e sospetti nel pubblico del programma. Vediamo cosa è successo.

Perché Carola e Federico sono spariti dopo la scelta?

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Federico e Carola sono praticamente spariti dai radar. I due ragazzi, chiaramente, i primi tempi non potevano mostrare contenuti in reciproca compagnia in quanto la puntata non era ancora andata in onda. Ad ogni modo, i due ragazzi stanno continuando a mostrarsi particolarmente assenti anche ora, che invece potrebbero raccontare un po’ di più della loro vita di coppia.

Entrambi sono abbastanza attivi sui loro rispettivi account social, solo che pubblicano solamente contenuti in cui appaiono da soli o insieme ad amici e persone a loro vicine. Mancano contenuti insieme, ma anche dediche romantiche e gesti gentili volti a dimostrare pubblicamente i loro sentimenti reciproci. Come mai tutta questa reticenza? Qualcuno potrebbe anche azzardare che si sia qualcosa di molto strano.

Fan di Uomini e Donne in agitazione: cosa starebbe succedendo

La faccenda è stata affrontata anche dall’influencer Deianira Marzano, la quale ha pubblicato un commento su Instagram in cui si è chiesta che fine avessero fatto Carola e Federico dopo la scelta a Uomini e Donne. In effetti, il loro silenzio è piuttosto strano. Per il momento, però, non è possibile dare notizie certe, in quanto i due si sono trincerati dietro un rigido silenzio.

Certo è che fa molto strano al pubblico non sapere più nulla e non ricevere alcun aggiornamento su di una coppia che ha lasciato il dating show di Maria De Filippi solo due settimane fa. Al momento, ciò che sappiamo è che Federico è molto sommerso dal lavoro. Sta di fatto che sta facendo mola fatica a ritagliarsi un po’ di tempo libero. Forse sarà questo il motivo della loro assenza dai social? Lo scopriremo solo con il tempo.