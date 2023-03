Ex concorrente del GF Vip sbarca sul trono di Uomini e Donne? Chi è e cosa ha detto

Il trono di Uomini e Donne, si sa, è molto ambito, specie dagli ex concorrenti del GF Vip o da persone che hanno partecipato ad altri reality show. In queste ore, una donna che ha partecipato al reality show di Alfonso Signorini, infatti, si è “candidata” per prendere parte al programma di Maria De Filippi.

La persona in questione è stata al centro di svariate dinamiche e anche di tante polemiche nella casa più spiata d’Italia. Per tale motivo, vediamo di chi si tratta e se, effettivamente, ci sono possibilità che possa sbarcare sul trono di Ued.

Ecco chi è l’ex del GF Vip candidata per il trono di Uomini e Donne

Il passaggio dal GF Vip al trono di Uomini e Donne è sempre più frequente, ma anche il contrario. In effetti, capita sempre più spesso di vedere uno stesso protagonista partecipare in più programmi televisivi. Ad ogni modo, nel corso di un’intervista rilasciata sul magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, una donna si è apertamente candidata per il format della De Filippi.

La persona in questione è Nicole Murgia. La protagonista ha alle spalle un passato un bel po’ travagliato dal punto di vista sentimentale. Per tale ragione, la partecipazione a UeD potrebbe essere illuminante per lei. Proprio per tale motivo, Nicole ha detto di non aver mai preso in considerazione questa ipotesi, tuttavia, adesso che le è stata posta questa domanda, ci sta pensando seriamente. Con la sfortuna che ha in amore, infatti, potrebbe rappresentare una grande idea.

Le altre confessioni di Nicole Murgia

Oltre che parlare dell’eventualità di sbarcare sul trono di Uomini e Donne, poi, l’ex concorrente del GF Vip ha parlato anche di altro. Nicole Murgia ha parlato di Antonella ed ha ammesso che, in un primo momento, aveva apprezzato il suo modo di essere e il suo spirito battagliero. Con il passare del tempo, però, si è resa conto che è solo una grande provocatrice.

Su Antonino Spinalbese, invece, ha negato assolutamente la possibilità di qualunque flirt. Lei si è avvicinata a lui solo in maniera scherzosa, pertanto, non potrà mai esserci nulla tra loro. Parole dolci, infine, nei riguardi di Daniele Dal Moro. in un primo momento, infatti, i due si erano punzecchiati. Da quando Daniele si era invaghito di Oriana, però, si è addolcito. Per tale ragione, conserva un bel ricordo di lui.