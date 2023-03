Il Paradiso delle signore anticipazioni 24 marzo: Umberto sabota la sfilata, Gloria fa un annuncio

Le anticipazioni della puntata del 24 marzo del Paradiso delle signore rivelano che ci saranno tanti colpi di scena. In primo luogo, vedremo che al grande magazzini ci sarà grosso fermento per la prima sfilata di abiti da sposa.

Proprio a tal riguardo, vedremo che Umberto metterà a punto un piano per rovinare tutto. Gloria, invece, farà un annuncio inaspettato che spiazzerà tutti. Gemma, dal canto suo, riceverà una proposta inaspettata. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Umberto sabota la sfilata al Paradiso delle signore?

Nel corso della putata del 24 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Flora renderà felice Maria e deciderà di prendere parte alla sfilata. Nel frattempo, a tale evento presenzierà anche la Frigerio. Si tratta di un momento decisamente importante per tutto il magazzino. Ebbene, proprio per questo motivo, Umberto si metterà all’opera per cercare di far andare male le cose. Nello specifico, il commendatore metterà a punto un piano per riuscire a sabotare tutto. Riuscirà nel suo machiavellico piano?

Intanto, tutti gli occhi saranno puntati su Vito. Il ragazzo continuerà ad incontrare di nascosto una ragazza misteriosa e la cosa genererà non pochi sospetti. Dopo Irene, infatti, anche Francesco lo scoprirà in compagnia di questa persona. Il ragazzo, dunque, non potrà fare a meno di avere dei sospetti e di cominciare a fare delle indagini nell’attesa di scoprire che cosa nasconde il giovane. Sta mentendo ad Irene o c’è un’altra spiegazione.

Anticipazioni Paradiso 24 marzo: Gloria fa un annuncio

Le anticipazioni della messa in onda del 24 marzo del Paradiso delle signore rivelano anche che, nel frattempo, al di là del grosso fermento per la sfilata, ci sarà anche un altro argomento degno di nota. Gloria, infatti, approfitterà della situazione per fare un annuncio formale. Nello specifico, la donna informerà tutti i presenti del suo imminente viaggio per l’America.

Si tratta di una decisione presa essenzialmente per allontanarsi da tutta la situazione che riguarda Ezio e Veronica. La donna, ormai, non riesce più a tollerare di svolgere il ruolo dell’amante, pertanto, deciderà di allontanarsi nella speranza che le acque tornino ad essere calme. Intanto, su di un altro versante vedremo che Roberto lascerà senza parole Gemma. Nello specifico, l’uomo farà una proposta spiazzante alla giovane. Nel caso in cui lei dovesse accettare, la sua vita potrebbe cambiare in maniera piuttosto radicale. Cosa deciderà di fare?