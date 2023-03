Oroscopo 23 marzo 2023: Toro confusi, Scorpione pieni di energia

Le previsioni dell’oroscopo del 23 marzo invitano i Cancro a tenere gli occhi aperti, novità in arrivo. I Capricorno sono un po’ distratti, è necessario fermarsi un attimo

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non bisogna mai arrendersi, questo tenetelo sempre bene a mente. Tuttavia, è saggio capire quale sia il limite oltre il quale sarebbe preferibile non spingersi. Una volta capito ne trarrete vantaggio.

Toro. Siete un po’ confusi. Dal punto di vista sentimentale ci sono un po’ di cose da mettere a punto. Forse avete fatto il passo troppo più lungo della gamba, quindi, è il caso di fermarsi un attimo a riflettere.

Gemelli. L’oroscopo del 23 marzo denota un momento di incertezza per i nati sotto questo segno. Se siete giunti ad un punto della vostra vita in cui non sapete che risposte dare alle vostre domande, forse dovete porvi altri quesiti.

Cancro. Ci sono delle novità per quanto riguarda la sfera professionale. In amore non amate sentirvi legati. Le persone che vi vogliono bene devono lasciarvi liberi di esprimervi come meglio preferite.

Leone. Giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. In amore, invece, è necessario aprire gli occhi. Forse vi siete fidati troppo di persone che, in realtà, non meritavano le vostre attenzioni.

Vergine. Cercate di osare se volete raggiungere un obiettivo specifico. Le stelle vi invitano ad essere più audaci e un po’ più attenti. Avete troppe cose per la testa e potreste andare in confusione.

Previsioni 23 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Questo è il momento di rallentare un attimo e di dare peso e voce a quello che pensate e a quello che desiderate. Ricordate che cercare di fare tutto per forza vi può spingere a compiere degli errori.

Scorpione. Siete molto dinamici e pieni di energia. Le previsioni dell’oroscopo del 23 marzo, infatti, vi invitano ad allargare i vostri orizzonti e a non fermarvi alle apparenze, specie per quanto riguarda le persone.

Sagittario. Per raggiungere degli obiettivi importanti è necessario fare qualche sacrificio. Cercate di essere un po’ più determinati e lasciatevi scivolare le cose addosso se non sono cose di fondamentale importanza.

Capricorno. Siete un po’ distratti in questo periodo. La vostra testa è sommersa da tantissimi pensieri e cose da fare. Forse sarebbe il caso di rallentare un attimo e capire cosa volete fare.

Acquario. Buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. Ci sono delle novità in arrivo in ambito sentimentale. Nel lavoro, invece, siete attenti e meticolosi, tutte qualità che vi saranno ricompensate.

Pesci. Non prendete troppo sul serio le critiche. Spesso esse vengono emesse solo per cercare di demoralizzare il prossimo. Dal punto di vista professionale siete molto diligenti. Questo è un buon momento per emergere.