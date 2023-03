“Antonella Fiordelisi mi ha deluso, non so quanto durerà”: è già crisi con Donnamaria?

Come procede la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria? Questa è la domanda che tanti appassionati della coppia si stanno chiedendo dopo che nell’ultima puntata del GF Vip anche l’ex schermitrice ha abbandonato la Casa.

Ex concorrente del GF Vip boccia i Donnalisi

A bocciare la coppia ci ha pensato subito Nicole Murgia che in una recente intervista ha detto la sua suoi suoi ex coinquilini.

Ma andiamo a vedere insieme cosa ha dichiarato l’attrice. Nicole nella lunga intervista a Chi, rilasciata qualche giorno fa ha rivelato che Antonella Fiordelisi l’ha delusa moltissimo come persona All’inizio l’apprezzava tanto poi ha capito che quella sua voglia di provocare ed essere vittima l’aveva cambiata, prendendo il sopravvento.

A tal proposito non vede di buon occhio nemmeno un futuro con Donnamaria, ecco infatti le sue parole: “Non so quanto possa durare la loro storia fuori. Edoardo è simpatico, intelligente, gli voglio bene, ma non mi sarei mai vista accanto a lui. Siamo entrambi affettuosi e lo facevamo davanti ad Antonella, non alle sue spalle. Facevo lo stesso con Luca e con Oriana.”

Nicole Murgia e la scoperta su Antonino Spinalbese e Daniele

Sempre nella lunga chiacchierata con il giornalista, Nicole, dopo aver lanciato una stoccata ad Edoardo ed Antonella ha detto la sua anche su Antonino e Daniele. Sul primo ha rivelato che per lei Spinalbese è stato proprio una bella scoperta. Ha conosciuto non solo un ragazzo bello, ma anche intelligente e con tante cose con il quale poter condividere ed imparare.

La Murgia ha anche ammesso che l’ex di Belen è un giovane molto rispettoso ed elegante. Su Dal Moro, invece, ha spiegato che all’inizio dopo essersi stuzzicati hanno litigato. Poi il suo avvicinamento ad Oriana lo ha addolcito e in alcuni momenti difficili ha trovato un amico con cui confidarsi. Insomma, anche lui una bella persona.