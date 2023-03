Vi ricordate di Rossella Bova di Uomini e donne? Eccola oggi più smagliante di allora

Chi ha seguito anni fa Uomini e donne sicuramente si ricorderà di Rossella Bova. Parliamo dei primi anni del trono over dove accanto a lei c’era Giuliano Giuliani, Antonio Ioro e Elga.

Rosella è stata per molti mesi nel programma e proprio grazie al format della De Filippi ha raggiunto la sua popolarità. Una popolarità che però oggi non l’ha assolutamente cambiata dato che continua a vivere la sua vita in maniera tranquilla e soprattutto lontana dai riflettori. Ma che fine ha fatto oggi? Ha trovato l’amore?

Vi ricordate di Rossella Bova di Uomini e donne?

L’ex dama è molto seguita sui social, i suoi followers la amano e sono felicissimi che lei condivida attimi della sua vita con loro. Rossella, durante il suo percorso all’interno di Uomini e Donne si è fatta conoscere ed apprezzare per il suo carattere schietto e sincero, non ha mai avuto alcuna remore nell’esporre le sue ragione.

Forte e determinata e sopratutto affascinante grazie al suo aspetto fisico, Rossella Bova ha conquistato il cuore e l’affetto di migliaia e migliaia di italiani che continuano a seguirla soprattutto sul suo profilo Instagram.

L’ex dama è in forma smagliante come testimoniano i suoi scatti, oggi è una donna serena che si gode la sua vita. Nel 2016 è convolata a nozze con un uomo di cui non sappiamo l’identità ma sappiamo che non appartiene al mondo dello spettacolo. La cerimonia è avvenuta alla presenza di pochi intimi, tra cui anche la Galgani.

La nuova vita dell’ex dama

Rossella Bova la bellissima ex dama ha fatto breccia nel cuore di molti cavalieri. Una delle sue ultime relazione nel programma è stata con Cristian nel lontano 2014. Dopo alcuni mesi assieme, usciti dal programma, l’ex dama è ritornata da single per poi decidere di andare via. Oggi come detto in precedenza è felicemente sposata.