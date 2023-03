Luca Salatino fa una proposta spiazzante a Maria De Filippi: ecco di cosa si tratta

Luca Salatino ha recentemente rilasciato un’intervista su Nuovo TV in cui ha fatto delle confessioni molto interessanti che riguardano Maria De Filippi. In particolar modo, il ragazzo ci ha tenuto a dimostrare e rimarcare tutta la sua devozione e fedeltà alla conduttrice di Uomini e Donne.

È stato grazie a lei, infatti, sì Luca ha avuto la possibilità di conoscere la donna della sua vita, ovvero, Soraia Allam, ma non solo. Luca, infatti, ha ammesso che sarebbe pronto a fare qualunque cosa pur di continuare a lavorare al fianco della presentatrice. Vediamo nel dettaglio quale proposta esilarante ha avanzato.

Le confessioni di Luca Salatino durante l’intervista

Nel corso di una recente intervista, Luca Salatino ha parlato a lungo del suo affetto per Maria De Filippi. Il ragazzo ha esordito dicendo che, malgrado il suo amore con Saraia Allam sia nato all’interno di uno studio televisivo, i due hanno intenzione di vivere la loro relazione lontano dai riflettori. Questo, infatti, è il motivo per il quale non si mostrano spesso in reciproca compagnia su Instagram e non esternano in maniera esasperata i loro sentimenti.

In realtà, però, i due si amano tantissimo. Luca, infatti, ha detto di essere molto grato alla De Filippi per avergli dato l’opportunità di partecipare a Uomini e Donne in due occasioni. La prima volta, infatti, fu un corteggiatore. Non essendo scelto dalla tronista in carica, poi, la presentatrice offrì al ragazzo la possibilità di salire sul trono. Lui accettò e, per fortuna, in questa seconda occasione le cose sono andate in maniera totalmente differente.

La proposta a Maria De Filippi

Durante l’intervista, poi, Luca Salatino ha fatto una proposta a Maria De Filippi. Nello specifico, il ragazzo ha ammesso di desiderare tanto lavorare per la conduttrice. Per lei farebbe qualunque cosa. Sarebbe disposto anche a lavorare all’interno della sua cucina. Ad ogni modo, se proprio deve sognare in grande, Luca vorrebbe tanto diventare uno dei postini di C’è Posta per te.

Non sarebbe la prima volta che la De Filippi offra un lavoro ad un ex partecipante di Uomini e Donne. Basti pensare a quanto accaduto anni fa con Teresa Cilia, o la più recente esperie3nza di Alice Barisciani. Quest’ultima sembra sia entrata nello staff di Uomini e Donne in qualità di dipendente. Luca ha chiarito di essere rimasto in ottimi rapporti con Maria, pertanto, la donna accetterà la proposta del ragazzo? Vedremo.