Orietta Berti demolisce la famiglia di Antonella Fiordelisi: la cantante lancia un appello (FOTO)

In queste ore, Orietta Berti ha pubblicato uno sfogo fiume contro la famiglia di Antonella Fiordelisi. Ricordiamo che la rivalità tra i genitori dell’ex concorrent3e del GF Vip e l’opinionista è nata a seguito di alcuni interventi alquanto pungenti della cantante contro l’allora concorrente.

La situazione, però, sembra sia degenerata. La famiglia Fiordelisi avrebbe adoperato dei termini davvero troppo forti contro Orietta, al punto addirittura da menzionare provvedimenti legali contro di lei. Per tale ragione, la donna ha sentito il bisogno di spendere qualche parola a riguardo.

Lo sfogo di Orietta contro la famiglia di Antonella Fiordelisi

Orietta Berti ha dato luogo ad un lungo sfogo contro la famiglia di Antonella Fiordelisi. Nello specifico, infatti, la donna ha esordito dicendo di essere davvero toccata dalla volgarità adoperata da queste persone contro di lei. La cantante è sempre stata abituata ad usare un linguaggio pulito e corretto, ad avere rispetto per il prossimo e a dialogare in maniera civile senza degenerare in sterili polemiche.

Per contro, però, non sarebbe stata ricambiata con la stessa moneta. Dopo aver mosse delle critiche contro Antonella, infatti, ha dovuto subire l’odio e le infamie della famiglia della ragazza, la quale pare abbia addirittura denunciato l’opinionista di questa edizione del GF Vip. Ebbene, è proprio ai due genitori che la Berti si è voluta rivolgere. La protagonista li ha invitati a prendere con maggiore leggerezza la faccenda, in quanto è pur sempre di un gioco che si sta parlando. I due, infatti, avrebbero dovuto contestualizzare un po’ la situazione ed evitare di dare luogo a scenate e fomentare l’odio social.

L’appello della Berti e altre considerazioni

Proprio a tal riguardo, nel corso del suo sfogo contro la famiglia di Antonella Fiordelisi, Orietta Berti ha voluto fare un appello. Nello specifico, ha esortato tutte le persone che leggeranno questo suo commento a comportarsi in maniera educata verso il prossimo. Nella vita è importante sapersi relazionare, essere curiosi ed ascoltare anche i punti di vista altrui. Se essi dovessero essere discordanti con il proprio, non deve essere un problema o motivo di litigio.

La vita spesso è dura, pertanto, sarebbe necessario affrontarla sempre con ottimismo e con positività Questo, dunque, è il consiglio che Orietta ha voluto dare soprattutto ai genitori di Antonella. Essi, però, al momento non hanno replicato allo sfogo di Orietta. Non resta che attendere per vedere se lo faranno.