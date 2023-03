Uomini e donne, discusso cavaliere ha lasciato il programma: “Sto frequentando Gloria”

Colpo di scena a Uomini e donne, un discutissimo cavaliere del trono over ha lasciato il parterre per frequentare l’ex fiamma di Riccardo Guarnieri.

Stiamo parlando di Ivan Di Stefano, cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne dell’attuale edizione. Durante la sua permanenza nel programma è riuscito a catturare l’attenzione di Tina Cipollari, con la quale ha deciso di fare anche un’esterna, ma come il pubblico ha visto non c’è stato nessun colpo di fulmine.

Ad oggi, i telespettatori della trasmissione di Maria De Filippi hanno notato l’assenza del cavaliere e si chiedono per quale motivo improvvisamente Ivan non è più seduto tra gli altri cavaliere. Ed ecco che lui stesso ha raccontato tutto a tvpertutti

Ivan Di Lorenzo e Gloria Nicoletti si stanno frequentando

Ivan ha fatto sapere che in questi giorni gli sono arrivati tantissimi messaggi da parte dei telespettatori di Uomini e donne. La sua assenza non è passata inosservata e moltissimi gli hanno chiesto perchè avesse lasciato il programma. Di Stefano ha sorpreso tutti, con una confessione che mai nessuno avrebbe immaginato.

L’ex cavaliere ha fatto sapere che dopo alcuni messaggi scambiati sui social con Gloria Nicoletti, l’uomo ha deciso di dichiararsi apertamente e di provare a conquistarla. Attualmente i due si stanno frequentando e per ora tutto procede a gonfie vele. “Dato che sono un uomo coretto e ho rispetto per il programma, per Maria come anche per la redazione, ho preferito dire la verità e il tutto. La redazione ha gradito molto questa mia sincerità e lealtà. “

Uomini e donne: il corteggiamento dell’ex cavaliere a Tina

Nella lunga intervista Ivan ha spiegato il motivo per cui ha deciso di partecipare a Ued e quali erano i suoi desideri. L’ex cavaliere aveva deciso di scrivere a Maria per trovare la sua donna ideale e all’inizio ci ha creduto con Tina. In lei ha trovato oltre che una bella donna, anche una persona molto intelligente. I due si sono sentiti e si sono visti per un aperitivo ma poi non è accaduto nulla..