Uomini e Donne spoiler 23 marzo: Paola nei guai, nuovo arrivo per Nicole

La puntata del 23 marzo di Uomini e Donne sarà caratterizzata da una polemica piuttosto accesa. Nello specifico, infatti, vedremo che Armando Incarnato farà una segnalazione in merito ad una dama del trono over del programma.

Tra i più giovani, invece, ci sarà una bella novità per Nicole, mentre Luca continuerà a conoscere le innumerevoli corteggiatrici che hanno scritto per lui. Lavinia sarà molto triste e provata per il comportamento di Alessio Corvino.

Segnalazione a Uomini e Donne: scoppia il caos

Nel corso della putata del 23 marzo di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi non potrà fare a meno di chiedere a Lavinia Mauro come stia dopo quello che è accaduto con Alessio Corvino. La ragazza ammetterà di essere rimasta molto male e si lascerà andare anche a delle lacrime. In seguito, poi, la parola sarà presa da Armando Incarnato. Il cavaliere porterà in studio una nuova segnalazione.

Dopo aver smascherato Desdemona, implicandone la sua “cacciata” dallo studio, il napoletano prenderà di mira un’altra dama, ovvero, Paola. A tal riguardo, Incarnato accuserà la donna di essere poco onesta nei riguardi della trasmissione. Questo perché anche lei pare abbia al di fuori del programma un manager che la segue e che le dice esattamente come debba comportarsi.

Spoiler 23 marzo: novità per Nicole

La situazione, naturalmente, degenererà nel giro di poco tempo. Le anticipazioni della puntata del 23 marzo di Uomini e Donne rivelano che la discussione si farà molto accesa ma, per il momento, no si sa quali saranno le sorti di Paola. Anche lei sarà invitata da Maria De Filippi a lasciare lo studio come Desdemona oppure no? Non resta che attendere la puntata per scoprirlo.

Al trono classico, invece, si parlerà essenzialmente di Nicole, che nelle ultime puntate non è intervenuta. La ragazza ha portato in esterna sia Andrea, sia un corteggiatore nuovo di nome Carlo. In studio, poi, racconterà di essersi trovata piuttosto bene con entrambi. Per lei, poi, arriverà anche un nuovo spasimante. Lui sembrerà essere quasi l’uomo perfetto, per tale ragione verrà preso un po’ di mira dai presenti in studio e sarà fatta dell’ironia. Anche Lavinia prenderà la parola dicendo che anche a lei è capitato che si presentasse il “principe azzurro” per poi scappare via. In ultimo, poi, ci sarà la sfilata delle donne che, quasi certamente, sarà mandata in onda venerdì.